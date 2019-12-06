В субботнем номере газеты «Гомін» 7 декабря вы сможете прочитать:

Большой музыке служенье

Юбилейный концерт, посвященный 25-летию Приднестровского государственного симфонического оркестра (ПДСО), состоялся в большом зале Дворца Республики. Путь длиной 25 лет был насыщен кропотливым упорным трудом, репетициями. 25 лет на сцене – это самоотверженное служение музыке, что сделало коллектив настоящим достоянием республики, известным далеко за пределами Приднестровья.

Напиши письмо Деду Морозу

Накануне Нового года ГУП «Почта Приднестровья» организовала акцию «Письмо Деду Морозу». Она будет проходить с 3 по 15 декабря, а приобщиться к участию в ней могут дети от 5 до 12 лет.

Визитная карточка библиотеки

Публичные библиотеки нашей республики приняли участие в конкурсе «Визитная карточка библиотеки». Посвящен он 30-летию создания ПМР. От семи централизованных библиотечных систем на рассмотрение Оргкомитета было представлено десять видеороликов. 27 ноября в конференц-зале Дворца Республики состоялась церемония награждения победителей.

Визитная карточка музеев

Государственная служба по вопросам культуры и исторического наследия организовала и провела республиканский конкурс видеороликов «Визитная карточка музея». Творческий процесс длился с 1 февраля по 1 ноября текущего года, а посвящено событие 30-й годовщине создания ПМР. Республиканский организационный комитет, членами которого стали представители Государственной службы и специалисты музеев, закрытым голосованием определил победителей.

Начало доброго дела положено

Такое неординарное событие, как 1-й Приднестровский медицинский форум, вызвало интерес как простых приднестровцев, так и врачей, научного медицинского сообщества, представителей законодательной и исполнительной ветвей власти, экономистов, ученых, членов гражданского общества, неравнодушных к судьбе отечественной медицины.

Спасибо, кораблик надежды!

Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. В этот день Республиканский благотворительный фонд «Дари добро» организовал в столичном Дворце Республики инклюзивный концерт «Кораблик надежды». «Инклюзивный» в этом случае означает то, что в зале и на сцене были и дети без отклонений в состоянии здоровья, и дети, которые имеют различные ограничения возможностей.

Слався, вишиваний звичай, розсівай пісенне диво!

В этом году Рыбница принимала ежегодный, XVI по счету, фестиваль украинской народной песни «Пшеничне перевесло». В нем приняли участие не только приднестровские артисты, но и гости из Республики Молдова. Среди конкурсантов были как профессиональные, так и любительские самодеятельные коллективы.