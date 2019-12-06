На страницах субботнего номера вновь газета «Приднестровье» публикует для вас интересные материалы:

В преддверии Всемирного дня футбола издание подготовило большой обзор футбольных событий республики. Об успехе юношеской команды «Шерифа» на международной арене, итогах года для команд, выступавших в чемпионате Приднестровья, юных участников «Кожаного мяча» и о звездном футбольном госте республики читайте в спортивной рубрике.

В другом материале вы узнаете о подробностях недавно прошедшего I Приднестровского медицинского форума. Кстати, форум станет ежегодным.

В статье «Замок с семью ключами» вы узнаете об интересных фактах минувших дней и продуктивной деятельности самых активных жителей села Делакеу: «…История этих мест, ставших в результате русско-турецкой войны 1787-1791 гг. окраиной Российской империи, хранит немало значимых событий. Важно сохранить не просто село, как таковое, а его духовные ценности, память и историю…»

Исторические подробности в материале «А путь лежал через Приднестровье»:

«Огромное пространство от Урала до Прикарпатья покрыли средневековые кочевники-венгры. История переселения этого народа, чьи ближайшие родственники, ханты и манси, живут в Тюменской области РФ, полна драматических коллизий, равно как и белых пятен. Пополнить копилку исторических сведений удалось приднестровским археологам, обнаружившим следы древних венгров на нашей земле». И как удалось узнать кочевников, что называется, в лицо, а ещё о том, есть ли у известного средневекового художника эпохи Ренессанса Альбрехта Дюрера приднестровские корни…

О глубоких размышлениях, сближающих человеческие души, читайте в статье «Скупость душ или суета сует?»: «…Иногда вернуть к жизни может один лишь взгляд, кивок, жест. Понимающий и подбадривающий. Так общаются человеческие души – и слов порой не нужно. Понимая, что своим небезразличием и тактичностью, вдруг проснувшимся в тебе талантом сопереживать, ты, быть может, возвращаешь человека к жизни…»

В следующем материале – «Панику оставить!» читатели узнают о жизненно важных советах врача: «Давайте вместе разбираться в природе «сердечной» боли и наших действиях. В момент резко появившегося дискомфорта нас охватывает страх безысходности, а небо становится «с овчинку». Паника не лучшая подруга в кризисной ситуации, и держаться бы от неё подальше!»

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