Вновь «Приднестровье» анонсирует статьи субботнего номера газеты:

Об изящном дворце времен карет, балов, дуэлей и других «замечательных местах» Немирова, райцентра Винничины, читайте в материале «И столицей звался, и Бальзака встречал».

«Бумага обладает многими преимуществами по сравнению с интернетовскими сайтами – это отвлекает от собственных мыслей, хочется больше жить с обществом». В публикации «Она для вас, а вы для нее» узнаете не только мнение читателей, но и планы газеты «Приднестровье» на 2020 год.

О важных нюансах всемирно известного курорта Шарм-эш-Шейх или «Египетской Ривьере» рассказываем в статье «В колыбели цивилизации или путешествие из осени в лето».

«Пример мечты, которая при большом желании сбывается?!» О плодотворной деятельности предприятия ООО «Тавера», которое было открыто семьей Чимпоеш, читайте в публикации «Сбылась мечта «Таверы».

«Язык дан человеку, чтобы говорить». Материал «Ссоры на пользу – да-да!» раскроет особенности конфликтов в браке и некоторые правила поведения при недопонимании супругов.

В статье Рыжая угроза» рассказываем о том, почему стоит опасаться этих рыжих представителей семейства псовых, а также причины, по которым лисицы стали появляться вблизи населенных пунктов Приднестровья и даже в них.