Вам буде цікаво! Читайте в номері за 8 травня

І настав переможний травень

Абсолютна більшість матеріалів святкового номера нашої газети присвячена ювілейній даті – 80-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Це втілення священного обов’язку журналістів «Гомону» перед пам’яттю солдатів, полеглих на полях битв, наша маленька частинка безмірної вдячності за мир на Землі.

Настане новий день, і ми знову зустрінемо переможний травень і святкуватимемо спільну, «одну на всіх» Перемогу! Понад вісім десятиліть тому віра в неї рухала вчинками мільйонів радянських людей. Наші попередники вистояли і перемогли.

Про їхні подвиги, про значення Перемоги для нинішніх і майбутніх поколінь, про нашу вдячність переможцям читайте у численних публікаціях нового номера.

Головне фото Сергія Марченка.