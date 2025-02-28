Вам буде цікаво! Читайте в номері за 1 березня

Руку на пульсі

На початку кожного року міністерства та відомства підбивають підсумки діяльності за попередній період. Водночас накреслюють і плани. Звіт державних службовців високого рангу зазвичай ухвалює Президент. Гарант Конституції має знати про ситуацію в кожному відомстві. Одним із джерел одержання достовірної й оперативної інформації про їхню діяльність якраз і є підсумкові колегії, неодмінним учасником яких стає Вадим Красносельський.

Напередодні підсумкові колегії відбулися в МЗС та ДМК – звітували придністровські дипломати та митники, які стоять на варті зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних інтересів нашої держави.

Подробиці діалогу Глави держави з представниками відомств читачі газети можуть дізнатися, якщо ознайомляться з публікаціями на 3-й сторінці свіжого випуску «Гомону».

Лідерами не народжуються

Місце народження – Китай. Одна з перших спеціальностей – штукатур. Вища юридична освіта. Юрист міськвиконкому. Голова Жіночого страйкового комітету, удостоєна найвищої державної нагороди – Ордена Республіки. Все це про «Адмірала», ватажка жінок Придністров’я, про Галину Степанівну Андрєєву.

Учора народний лідер відзначила 80-річний ювілей. За плечима – навчання, робота, активна громадська та політична діяльність, створення потужного жіночого руху, захист республіки, передача професійного та життєвого досвіду.

Про те, що вмістив 80-річний шлях ювіляра, читайте на 5-й шпальті нашого тижневика.

Масляна передає естафету «Мерцішору»

У багатонаціональному Придністров’ї все перемішалося: національність, мови, традиції, обряди, свята. Але в цій яскравій поліфонічності й полягає головний стрижень, сила придністровців, їхня ідентичність. Розмаїття – основа єдності народу придністровського.

От і на роздоріжжі зими та весни зустрілися два свята – Масляна та Мерцішор.

У чому їхній сакральний зміст, яке значення вони мають для збереження культурного коду придністровців читачі «Гомону» дізнаються, якщо перегорнуть і почитають 1-у та 8-у шпальти нашого видання.

А ще з суботнього номера газети «Гомін» наші передплатники дізнаються:

про причини підвищення комунальних тарифів;

про безальтернативність альтернативної енергетики;

про придністровський Голокост;

про 10-річний ювілей «Ювілейного»;

про оригінальний репертуар козацького ансамблю «Станиця»;

… і про те, на яку погоду всім нам чекати першого весняного тижня.

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