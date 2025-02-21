Анонс газеты «Приднестровье» на 22 февраля

Субботний выпуск газета «Приднестровье» посвятила вам, дорогие защитники Отечества! Ветеранам Великой Отечественной, приднестровским военнослужащим, воинам-интернационалистам…

Слово «наследие» частенько достигает нашего слуха. Но это не только музейные экспонаты, не только памятники, а живой дух, переданный предшествующими поколениями. О том, какой может и должна быть молодежь – «Кодекс защитника». Безопасность зависит от… воспитания.

Наша газета продолжает проект «Экспертный клуб», где журналисты за одним столом с приглашёнными, экспертами во всех областях, говорят об актуальном, о том, что касается каждого. На этот раз гостями нашего сообщества стали члены союза писателей Приднестровья (СПП), который на днях отметит 30-летие.

Этот творческий человек – в прошлом военный. Подполковник, бывший командир танкового батальона, «афганец». А ещё бывший узник концлагеря, ребёнок войны. Его историю можно узнать из материала под названием «Невероятная жизнь Владимира Головашова».

Лётчики в период Великой Отечественной войны были элитой Красной Армии. В историческом музее Слободзеи хранятся материалы об одном из них, нашем земляке Василии Коновалове. Читайте очерк «Рыцарь неба».

За февраль от приднестровцев в редакцию поступили десятки письменных и устных обращений на самые разные темы, и с некоторыми из них редакция знакомит читателей в рубрике «Форум. Трибуна общения».

«В день, когда чествуем героев» — так называется литературная страница, состоящая из произведений приднестровских авторов, посвященных нашим героям-воинам.

В конце номера любители спорта узнают новости в рубрике «Спортивная орбита», а «Кухня великих» раскроет рецепт любимой каши маршала Рокоссовского. Также читателей ждет афиша праздничных мероприятий, кроссворд и гороскоп.