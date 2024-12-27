Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 28 грудня

У Новий рік і Різдво у світі стає більше світла

Подойма – сучасне село, енергійне та з комерційною жилкою. Це не глибинка, де життя неквапливе. Тут цінують час і уміють перетворювати його на гроші. Принаймні, таке враження складається, коли їдеш республіканською трасою та дивишся на великі теплиці на подвір’ях і прилавки, що стоять майже біля кожної хвіртки. На них овочі, фрукти, ягоди, гриби – свіжі або консервовані.

Проте варто повернути на одну з вуличок, що розбігаються від центру, – і перед тобою вже зовсім інша Подойма: з традиційним селянським устроєм і дбайливо збереженою природною красою. Саме в такому тихому куточку розташовується «Ла Саля» – простір для відпочинку, над створенням якого працює одна з сільських сімей.

З новим туристичним об’єктом ви познайомитеся на стор. 4.

Спортивна династія Барбу

Дубоссарська школа настільного тенісу славиться своїми випускниками та наставниками. Склалися в установі вже й спортивні династії. Одна з них – родина заступника директора з навчальної частини, майстра спорту міжнародного класу Олени Барбу.

Як майстер спорту Олена залучалася і здобула досвід участі в чемпіонатах світу, Європи та у всесвітніх універсіадах. Вона є випускницею школи, й на сьогодні вже має 20 років стажу тренерсько-викладацької діяльності. За цей період зуміла підготувати спортсменів високого міжнародного рівня – призерів Європи, їй також вдалося прищепити інтерес до настільного тенісу й обом своїм синам – Денисові та Семену. Старший Денис уже майстер спорту, володар золотих медалей в одиночній та командній першостях на X та XІ міжнародних фестивалях шкільного спорту, що відбулися в Москві.

Ось про цю сім’ю ми й розповідаємо на стор. 7 під рубрикою «Спорт».

Різдво у творах українських письменників

З усіх свят людям найбільше подобаються Новий рік та Різдво. Чому? Мабуть, тому, що всі полюбляють подарунки, увагу, смачні страви. Новорічні та різдвяні світлі дні приносять в наші душі добро, так необхідне кожному. Англійський письменник Чарльз Діккенс писав: «Це радісні дні милосердя, доброти, всепрощення. Це єдині дні в усьому календарі, коли люди, наче з мовчазної згоди, вільно розкривають одне одному серця і бачать у своїх ближніх, – навіть у тих, хто не має ні грошей, ні долі, – таких самих людей, як вони самі».

Тема Різдва, а разом із нею сюжети перемоги добра над злом, світла над темрявою, віри над зневірою, – одна з найбільш вдячних тем у світовій літературі. Історії про різдвяні дива, примирення та прощення щоразу торкаються найглибших струн наших душ – і письменникам гріх цим інструментом не скористатися. Різдвяних текстів літературі не бракує.

Тематична (9 сторінка) «Джерело» – помічник для учителів, які викладають українську літературу. Тема Різдва приверне їхню увагу та допоможе під час уроку.

Поряд із цим у черговому випуску газети «Гомін» читачі дізнаються про:

підсумки республіканського конкурсу «Людина року – 2024»;

про людяність та чуйність студенток економічного факультету, які допомогли хворій дівчинці;

про те, як вчилися писати листи Дідові Морозу учні Катеринівської школи, що на Кам’янщині та багато інших матеріалів.

Головне фото Ніни Панаїди.