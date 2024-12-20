Анонс газеты «Приднестровье» на 21 декабря

В воскресенье свой профессиональный праздник отмечают энергетики. Понимая неоценимую роль энергетической области в жизни общества, субботний номер газета «Приднестровье» посвятит представителям данной сферы.

22 декабря – дата историческая. В этот день в 1920 году был принят план ГОЭЛРО по электрификации России. К тому же, так уж совпало, что это и день зимнего солнцестояния, когда наименьшее светлое время суток, а значит и у энергетиков наиболее напряжённая работа. О том, как в это нелегкое для республики время работает одно из ведущих энергетических предприятий республики «Днестрэнерго», читайте в статье «Всенародный профессиональный праздник».

В Приднестровье скоро появится новая интересная локация. В селе Ташлык собираются открыть Дом художников. Причем откроется он в здании, где в 1969 году снимали музыкальную комедию «Свадьба во дворце». В небольшом очерке «Дом на картине» автор расскажет о том, чем ещё привлекла старинная молдавская усадьба живописцев.

Приближающийся 2025 год объявлен Годом приднестровского народа. В его рамках газета запускает спецпроект под названием «Народ – как река», посвященный этническому многообразию края. «Народ – как река» – о тех, кто в разные века жил на территории Приднестровья и теперь живет.

Наша газета продолжает проект «Экспертный клуб», где нет главного и второстепенного, где нет протокола, а есть открытый откровенный диалог. Журналисты за одним столом с приглашёнными гостями, экспертами из разных областей, говорят об актуальном — о том, что касается каждого. Каким был уходящий 2024-й для самой творческой сферы республики, рассказала начальник Госслужбы по культуре и историческому наследию Мария Кырмыз.

«Необыкновенной и совершенно волшебной получилась эта поездка в село Цыбулёвка накануне Нового года. То ли село это такое уникальное — ухоженное, чистое, уютное. То ли люди здесь такие — дружные, гостеприимные и простые, по-хорошему простые, настоящие. То ли что-то в предновогоднем воздухе уже витало особенное – ощущение, что мир любит тебя через этих людей, улыбающихся искренне и немного смущённо, приглашающих на чай, открывающих перед тобой все двери…» — так начинаются путевые заметки «Предновогодняя Цыбулёвка».

Сколько бы ни упрекали психологи представителей нынешнего поколения в инфантилизме, некоторые дети относятся к жизни гораздо серьёзнее, чем взрослые. Стоит только посмотреть, как стойко они переживают первые неудачи и предательства. И сразу становится понятно, что наше будущее в надёжных руках. Очерк «Валя, ты сможешь!» — именно о такой талантливой и сильной девочке.

Что может получиться, если скрипачка полюбит электромонтёра? В случае Александра и Елены Стог получись счастливый брак, две прекрасные дочери, крепкая и дружная семья. При этом ни музыка, ни техника не пострадали, скорее даже выиграли. Всё благодаря любви, в которую обязательными компонентами входят взаимопонимание, поддержка, внимание, уважительное отношение друг к другу. Подробности в очерке «Сердечный союз музыки и техники».

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