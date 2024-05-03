Анонс газеты «Приднестровье» на 4 мая

Субботний номер газеты «Приднестровье» посвящен Великой Победе и героям, отдавшим за нее жизнь.

По страницам газеты продолжает шествие «Бессмертный полк». Земля перевита георгиевской лентой: знакомьтесь с биографиями наших выдающихся соотечественников.

Даже в период оккупации приднестровцы вносили немалый вклад в дело Победы. О тираспольском подполье в годы войны рассказывает исследователь Алексей Русанов. «Погибают, но не сдаются» – о тех, кто с риском для жизни выполнял самые ответственные задания.

В канун нашего профессионального праздника – Дня печати – мы вспоминаем людей, искренне преданных выбранному пути. «Журналист. Друг. Человек» — статья о Владимире Петровиче Ковале. Его помнит не только семья и друзья, но и мы, коллеги по журналистскому цеху, его ученики.

7 мая отмечается День радио. Почему радиовещание до сих пор остается актуальным и его не заменят никакие технологии? И чем так интересна наша государственная радиостанция? Об этом читайте в материале «На нашей радиоволне».

Улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны. Они есть в каждом приднестровском городе, в каждом селе. Есть и в Бендерах. В своих названиях они хранят память о бессмертном подвиге советских солдат…«Улицы Победы» — о незабытых героях, о памяти, которая бессмертна.

Посадить дерево, дождаться внуков… Они подарили нам Победу, вернули мир, но сами оставили здоровье и жизни там, на передовой. О том, как сохраняют память в селе Плоть Рыбницкого района, – в материале «Непозабывший, благодарный мир».

Пасха – это только освящение куличей и яиц или что-то большее? О сути праздника, как он может поменять наше миропонимание и некоторых советах относительно пасхальных традиций в материале «В ней вся человеческая любовь» рассуждает протоиерей Никита Завирюха.

В зарисовке «Долгая дорога к отцу» газета расскажет о поисках жительницей Черкасской области захоронения отца. На это ушло много лет из-за ошибки архивных работников. В итоге могила была обнаружена в Рыбницком районе.

Традиционно в конце номера рубрика «День в истории» и афиша предстоящих праздничных мероприятий.

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