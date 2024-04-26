Анонс газеты «Приднестровье» на 27 апреля

Субботний номер газеты «Приднестровье» расскажет о работе самой скорой экстренной службы, о детской книжке об истории Приднестровья, о нашем земляке, известном российском актёре и многом другом.

Оперативность, решительность, умение оказать квалифицированную помощь в экстремальной ситуации, знание самых разных областей медицины – таковы требования к работникам Скорой помощи. «Профессионализм и человечность» – материал о представителях жизненно важной профессии.

Она написала книжку под названием «Удивительная страна, в которой всем есть место». Это рассказы по истории Приднестровья. Пожалуй, подать исторический материал настолько легко и «наглядно» мало кому удалось бы… Писательница Наталья Елфутина, видимо, не случайно «угадала» с языком и формой подачи непростого исторического материала детям. Об издании автор расскажет в интервью нашему корреспонденту, а читатели смогут прочесть в материале «Книжка о Серёжке».

О выставке-ярмарке домашних птиц и животных, которая уже стала ежегодной и традиционной, собрала в Чобручском парке любителей разного рода живности из Кицкан, Паркан, Карагаша, Рыбницы, Бендер, Тирасполя, читайте в зарисовке «Кролики, голуби и все, все, все…».

Подписчик газеты с самого первого её номера Владимир Климань пришёл в редакцию, чтобы рассказать об известном человеке, нашем земляке, тираспольчанине. Речь об актёре театра и кино Юрии Ваксмане. Владимир Андреевич знал его лично, когда тот ещё был мальчишкой. О том, как паренёк из Тирасполя стал заслуженным работником культуры РФ, читайте в материале «О «приднестровском ярославце» Юрии Ваксмане».

В рубрике «Заметки журналиста» авторские рассуждения, насколько важно пропускать жизнь через душу. Быть не безразличным, не формальным, не отстранённым, «Ведь всё на свете начинается с личного отношения».

Стихи и проза о войне, о мире, о наших внуках и правнуках. О том, как жить и ни на миг не забыть, какой ценой досталась долгожданная Победа! «Литературная страница» — наследникам Победы: никто не забыт, ничто не забыто…

Газета продолжает традиционную субботнюю рубрику «День в истории». На сей раз пойдёт речь о Манифесте Петра I, который призывал на русскую службу иностранцев. Но иноземцы на Руси были и до этого царского Манифеста. Правда, взаимоотношения пришлых не всегда складывались удачно с местным населением. Очерк «Все флаги будут в гости к нам» рассказывает о появлении в России иностранцев, затем полностью обрусевших.

О главных событиях на спортивных аренах республики, читайте в еженедельной рубрике «Спорткурьер».

Также в номере традиционно приметы мая, ситуация в это месяце с магнитными бурями, афиша, гороскоп и многое другое.

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