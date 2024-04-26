Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 27 априлие, ал зиарулуй ностру

Сатулуй Чобручиу дин районул Слобозия а адунат о мулциме де оамень. Уний пуртау ку сине кутий, кушть, алций ку куриозитате се ындрептау спре паркул «Д.К. Родин», ла ярмарокул — експозицие районал де пэсэрь ши анимале доместиче. Кынтаря кокошилор, стригэтул бибиличилор, гылгыитул порумбеилор, шошотитул канарилор – тоате ачесте сунете ау инундат паркул.

Кум а фост ла ярмарок афлэм дин артиколул «Пэсэрь ши анимале пентру мик ши маре».

О сэптэмынэ не май деспарте де ла ноаптя Сфинтей Ынвиерь. Кум не прегэтим де интраря ын Сэптэмына Патимилор ши де Паште ши кум есте корект с-о фачем? Ла ынтребэриле респективе не-а рэспунс пэринтеле Василе де ла бисерика «Сфынта Параскева» дин сатул Терновка, районул Слобозия.

«Кум не прегэтим де Паште?» Читим ши афлэм рэспунсул.

Валентина Табак есте ун спечиалист ын веб дизайн ши активязэ ын Toster Studio. Тынэра не асигурэ кэ веб дизайнул есте фоарте импортант, деоарече интернетул есте чя май утилизататэ сурсэ де информаций, яр утилизаторий требуе сэ айбэ о експериенцэ плэкутэ атунч кынд акчесязэ ун сайт веб.

Деталий не оферэ артиколул «Де че есте импортант веб дизайнул?»

Ла 28 априлие вом марка Зиуа медичиней де урӂенцэ, сэрбэтоаре ку о векиме де кытева секоле. Интересант есте кэ екипа де асистенцэ медикалэ де урӂенцэ ши азь есте форматэ, конформ принчипиу традиционал, динтр-ун медик, ун фелчер сау о сорэ медикалэ ши аӂентул санитар. Кум стау лукруриле ла секция де асистенцэ медикалэ де урӂенцэ дин районул Каменка афлэм де ла шефул ад-интерим ал сервичиулуй Наталия Жосан.

Читим артиколул «Ау о мисиуне- а салва вьець» ши афлэм каре е ситуация ын рамурэ дупэ реформэ.