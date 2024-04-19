Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 20 квітня

Захисники. Цим словом сказано все

У 92-му вони не роздумували, не вагалися, не залишилися байдужими до спільної біди. Пішли захищати Батьківщину, попри те, що від величезної в минулому країни залишився лише маленька часточка – Придністров’я. Вони – справжні захисники Вітчизни, справжні мужики, сіль землі, визнані моральні авторитети для нинішніх і прийдешніх поколінь.

У день 30-річчя Союзу захисників Придністров’я м. Тирасполя вони вшанували пам’ять полеглих бойових товаришів, у ході урочистих зборів говорили про тісний зв’язок і наступність поколінь, приймали народну подяку у вигляді державних нагород. Нині вони не списані в запас, вони, як і раніше, в строю – захисники Придністров’я.

Атмосферу взаємовиручки та бойового братства, що панувала під час урочистостей з нагоди ювілею громадської організації та в кулуарах, наш кореспондент передав у своєму звіті на сторінці 3.

Разом із хлібом вони дарують людям тепло сердець

Тираспольському хлібокомбінату – 90 років. Ювілей став яскравим свідченням багатої історії підприємства.

За дев’ять десятків років столичні майстри випічки хліба гідно подолали шлях від невеликої пекарні до сучасного, високотехнологічного підприємства, колектив якого щодобово виготовляє понад 70 т хлібобулочних виробів, а також воду та напої. Продукція має стабільно високий попит навіть у найвибагливіших споживачів. Успішність діяльності підприємства визначається довірою покупців до продукції хлібокомбінату.

Довга історія підприємства містить різні сторінки. Він був зруйнований у роки Великої Вітчизняної війни, а після визволення міста відновлений із руїн. У найскладніші періоди колектив знаходив у собі внутрішні сили та резерви для кращої роботи, впроваджував нову техніку та обладнання, використовував передові технології – завжди крокує в ногу з вимогами часу.

Про динаміку розвитку підприємства-ювіляра, про тих, хто щодня робить наше життя насиченим і ситним, читайте на сторінці 4.

Фото з архіву підприємства

Просвітителі

Республіканська партія «Обновление» давно вписалася в суспільно-політичний ландшафт Придністров’я. Вона завжди бере участь у виборах різного рівня, підтримуючи кандидатів формування до органів державної влади.

Разом із цим члени партії (спільно з фондом «Майбутнє Придністров’я») вже давно стали ініціаторами та реалізаторами різноманітних просвітницьких проектів. Вони спрямовані на збереження історії Придністров’я, передачу знань молодому поколінню, популяризації ролі придністровців, які прославили наш край далеко за його межами. «Перлиною» в цій низці є проект «Мої великі земляки».

До історичної спадщини в розмові з представниками РПП «Обновление» торкнувся наш кореспондент. Відтепер він теж зацікавлена особа. Якщо читачі ознайомляться з її матеріалом на 8-й сторінці газети, то, напевно, ще більше пишатимуться Придністров’ям та його людьми.

Береженого Бог береже

Охорона праці – багатогранна галузь життєдіяльності людини, основа її безпечного існування. Це досить широке поняття, що має прикладне значення. Останнім часом (через інтенсивний розвиток технологічного прогресу) тема стає все більш актуальною.

На роботі, в побуті нас оточує безліч предметів. Послуговуючись ними, ми щодня задовольняємо необхідні життєві потреби. Разом з тим, усі вони тією чи іншою мірою є джерелами небезпеки для життя та здоров’я людини. Тому всім нам необхідно бути дуже обережними, незалежно від того, де ми перебуваємо – на роботі чи вдома.

Фахівці Служби державного нагляду представили підсумки контролю в галузі безпеки праці за минулий рік на 5-й сторінці газети.

Фото po-rabote.ru

Крім того, ви можете дізнатися …

Як у Придністров’ї відновлюють лісовий фонд. Як виховують молоде покоління. Як шанують історію. Як зберігають національну культуру … і кою буде погода наступного тижня.

Головне фото Марини Сови.