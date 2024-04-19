Анонс газеты «Приднестровье» на 20 апреля

В очередном субботнем номере газеты «Приднестровье» корреспонденты расскажут читателям о событиях в республике и мире, а также о неравнодушных людях, любящих свою землю и внесших вклад в ее процветание: фронтовиках, работниках АПК, спортсменах, музыкантах, зоо- и экозащитниках, артистах цирка… Оперативную информацию читайте в официальном телеграм-канале https://t.me/gazeta_pmr

На женском олимпе воинской славы ярко сияет имя Дарьи Дьяченко. Подпольщица, расстрелянная захватчиками в день своего рождения, захоронена в Тирасполе на Мемориале жертвам фашизма. Короткая «Дашина молодость» – о том, почему герои не умирают.

Первыми гостями нашего нового проекта «Экспертный клуб» стали представители организации, объединившей крупнейшие предприятия Приднестровья и на днях отметившей свой четвертьвековой юбилей. Подробнее о встрече членов СПАПП с журналистами — в материале «Сила в единстве».

Горячая пора наступила на полях, виноградниках, в садах: ведь весенний день год кормит. Как никто понимает это директор ООО «Агрикол ППК» Андрей Кизил. В этом году исполняется 30 лет с момента основания агрофирмы. Читайте «О весне, посевной и рачительности…» в одноименном материале.

Постоянная читательница газеты «Приднестровье» Надежда Гарага из села Фрунзе Слободзейского района в преддверии Дня Победы в зарисовке «Мирная жизнь фронтовичек» расскажет о двух фронтовичках-односельчанках — учительнице начальных классов Марии Афиногеновой и сельском библиотекаре Людмиле Палладий.

На днях исполнится 30 лет оздоровительному комплексу «Днестровские зори». О том, чем знаменита здравница, – в очерке «Отдых у источника».

Материалы издания о людях, спасающих животных, получают удивительно много откликов. О молодой семейной паре, Игоре и Ирине из Рыбницы, которые уже много лет самоотверженно помогают попавшим в беду животных, узнаете из интервью «Упрямство — хорошая черта характера».

Почему в приднестровских парках порой встречаются засохшие саженцы, и кто должен отвечать за их полив? Как стать участником волонтерской акции «Полей меня» и помочь молодым деревьям? Обсуждаем проблему в зарисовке «Просто. Добавь воды».

Международный день цирка отмечают ежегодно в третью субботу апреля. 15 лет все причастные к цирковому миру и просто почитатели этого жанра искусства празднуют эту дату. О сегодняшнем и вчерашнем дне Приднестровского государственного цирка, его планах – в очерке «Чтобы цирк зажигал огни».

«Её любимая музыка» — зарисовка о талантливой пианистке и преподавателе детской музыкальной школы города Дубоссары Элле Спасовой.

Когда семью разделяют километры мы всегда можем позвонить друг другу. Но что, если разговоров по телефону недостаточно? О чем мечтают разлученные родственники и почему важно порой быть ближе, чем на расстоянии одного звонка, читайте в рассказе «Звонок деду».

В конце номера можно узнать о событиях приднестровского спорта и результатах фотоконкурса «Лови удачный момент», познакомиться со значением новых слов в рубрике «Грамотеи», а также традиционно читателей ждет прогноз погоды на предстоящую неделю и гороскоп.