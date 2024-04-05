Анонс газеты «Приднестровье» на 6 апреля

Субботний номер газеты «Приднестровье» начнется с путешествия в глубинку, мы познакомимся с ее жителями и природой. Наши авторы окунут читателей в прошлое, а также расскажут о дне сегодняшнем и его героях, их жизни и устремлениях. Приднестровцы узнают о новом фотоконкурсе, объявленном нашим изданием совместно с союзом фотохудожников ПМР. Читайте и будьте с нами!

У Валентина Катаева есть книга «Хуторок в степи». А в Приднестровье есть удивительно красивые степные села Ново-Комиссаровка и Боска. О том, как живут сельчане, – в путевом очерке «Над степью плывут облака».

В этих выходные в Приднестровье пройдут этапы двух всемолдавских первенств – по гребному марафону и картингу. В обоих участвуют григориопольские спортсмены. Более того, как раз соревнования среди картингистов будет принимать Григориополь. Там сохранился единственный картодром в бывшей Молдавской ССР. О том, как развиваются в городе при государственной поддержке гребля на байдарках и каноэ, а также картинг, читайте в публикации «Ещё раз об энтузиастах».

Воспоминаниями о нелегкой, но интересной службе в Афганистане на страницах нашей газеты не раз делился ее постоянный читатель Владимир Денисенко. На этот раз его рассказ «Дорога домой» – о долгожданной демобилизации и возвращении в любимые Бендеры.

Очередная страница «Мои года – мое богатство», посвященная людям «серебряного» возраста, не только наполнена советами, как сохранить здоровье, но она и поднимет настроение читателям отрывками из произведений неподражаемых Фаины Раневской и Александра Ширвиндта.

О музыканте Радомире, которого можно встретить на улицах приднестровских городов, его мечте и огромной любви к музыке — в материале «С музыкой по жизни».

Познание скрытых пружин природы, запоминающийся, увлекательный труд на свежем воздухе и многое другое – всё это становится возможным на «Приусадебном участке». В одноименной рубрике газеты читайте о своеобразном, стильном дачном отдыхе.

Какое бы настроение у нас ни было, ребёнок всегда сможет его улучшить. Своими размышлениями о жизни, выводами от увиденного и услышанного, да и просто самим фактом своего существования. «Детская страничка» предложит читателям подборку из серии «Говорят дети», загадки, блюдо выходного дня и, конечно, увлечёт читателей от мала до велика интересными фактами о мироздании.

В этот день появилась передача «Голубой огонёк». Правда, первоначальное её название звучало иначе — «Телевизионное кафе». Об идее создания такой телепрограммы, о том, почему огонёк голубой, об истории исчезновения и последующего возрождения передачи – материал «Волшебный свет советских квартир» в рубрике «День в истории».

В конце номера читателей ждут новости футбола, рецепт приднестровской кухни, гороскоп на неделю, а интеллектуалов – сканворд.