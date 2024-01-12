Анонс газеты «Приднестровье» на 13 января

Прекрасный мир детства и подзабытые ощущения и воспоминания вновь захватят читателей субботнего выпуска газеты «Приднестровье» в канун Старого Нового года, начиная с прекрасной фотографии на обложке и не отпуская на протяжении всего номера. Интересно будет и маленьким читателям, взрослые же узнают о единой системе государственных пособий гражданам, имеющим детей, которая обеспечивает гарантированную материальную поддержку материнства, отцовства и детства.

Президент Вадим Красносельский объявил 2024-й Годом семейных ценностей. Это означает, что к семьям будет обращено пристальное внимание государства. Материал «Друг за друга мы в ответе» о том, какие пособия и льготы существуют в Приднестровье для семей с детьми.

Снежная зима приносит людям не только многочисленные проблемы и хлопоты: коммунальные, дорожные, бытовые… Снег – это яркие эмоции, дарящие детям праздник, а взрослых возвращающие в детство. Он подобен путешествию в неведомые земли, и, как на всякое явление, на снег можно смотреть с разных сторон. Об этом – лирическое эссе «Воплощенное чудо зимы».

Многим сегодняшним молодым людям аббревиатура БАМ, к сожалению, ни о чем не говорит. А для тех, кто родился и жил во второй половине прошлого века, она олицетворяла грандиозную комсомольскую стройку, наполненную самоотверженным трудом настоящих героев. «Подарок строителям БАМа» 45 лет назад преподнес ВИА Каменского районного Дома культуры «Колор». Читайте о нем в одноименном материале.

Существует определенная градация человеческих типов: от убежденных домоседов до отчаянных непосед. Как правило, первые встречают Новый год у домашнего очага, последним же подавай какие-нибудь особенные, экстремальные условия с элементом риска. Ну а где-то посередке между ними есть довольно большая группа тех, чей идеал – сочетание теплосердечного уюта и новых необыденных впечатлений. Об одном из подходящих вариантов для такого рода людей – материал «В горах, поближе к звездам».

Живя в Приднестровье, многие до сих пор не бывали в уголках, которые привлекают туристов. Газета публикует «Дюжину мест, которые стоит посетить в Приднестровье» в 2024 году – по локации на каждый месяц. В списке и «Скала раздумий» в парке им. Д.К. Родина в Чобручах, и лавандовый фотосет в Гоянах, и остров Любви в Григориопольском районе.

Новогоднее волшебство – в стихах и прозе. Своим творчеством с читателями газеты на «Литературной странице» делятся поэты и прозаики Приднестровья: Ольга Молчанова, Марина Сычёва, Муза Гончарова, Валентина Майдурова, Оксана Сергеева, Лариса Беньковская и другие.

Маленькие читатели газеты смогут посетить «Игровую комнату», где найдут головоломки, игры на внимательность, на развитие памяти и начальные навыки рисования. Все это поможет малышу подготовиться к школьной программе, да и просто весело провести время.

Восприятие природы иногда начинается с преодоления стереотипов. Не стоит относиться к ней исключительно потребительски. Гильзы и запах пороха – в небольшой зарисовке «Тернистый путь к фотоохоте». Рубрика – «Окно в природу».

Лексикон человека пополняется с каждым годом. Много слов приходит из других языков. Некоторые из них становятся даже модными, и их употребляют все кому не лень, зачастую не понимая значения. Постоянная рубрика «Грамотеи» разъяснит значение некоторых слов.

Традиционно в номере – гороскоп и прогноз на неделю, а также расписание магнитных бурь во второй половине января.