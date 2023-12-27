Внимание! Технические работы!

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики информирует о проведении плановых технических работ на оборудовании, обеспечивающем функционирование государственного веб-хостинга и государственных информационных систем.

Проведение технических работ запланировано на 28 декабря 2023 года с 18:00 до 19:00, 2 и 3 января 2024 года с 10:00 до 17:00.

Во время проведения вышеуказанных технических работ могут быть временно недоступны сайты, расположенные в доменной зоне *.gospmr.org, и государственные информационные системы.