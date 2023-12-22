У номері газети «Гомін» 23 грудня ви зможете прочитати

Знак якості, якому довіряють тисячі людей
Лауреатами конкурсу «Придністровська якість» цього року стали 56 учасників. Урочиста церемонія вручення нагород і дипломів відбулася в комфортабельному залі столичного «Park Hotel» і відзначилася особливою пишністю.
Подробиці на стор.3.
Фото Марини Сови.
Мелодія в кожнім штрихові
Оптимістичний, щедрий на пастельно-ніжні кольори живопис, тонкий химерний батик, унікальні та чіткі графічні роботи, прозорі барвисті акварелі… Вони ніби співають, випромінюють світло і радість, кожним штрихом торкаючись душі глядача, який через ці неповторні твори сприймає настрій художника, що хотів своєю творчістю передати любов до світу.
Познайомитися з творами викладачів та учнів Рибницької дитячої художньої школи можна на стор. 5.
Фото Ніни Панаїди
Сільські садиби – цікаві відкриття і домашній затишок
Понад чверть століття тому в Садках, які більше схожі на хутір, ніж на село, почав облаштовувати садибу рашківчанин Віктор Музика. Родючу землю на березі Дністра він приглянув для ягідних плантацій і бджільництва.
Про розвиток сільського туризму на Кам’янщині читайте на стор. 7.