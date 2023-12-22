У номері газети «Гомін» 23 грудня ви зможете прочитати

Знак якості, якому довіряють тисячі людей

Лауреатами конкурсу «Придністровська якість» цього року стали 56 учасників. Урочиста церемонія вручення нагород і дипломів відбулася в комфортабельному залі столичного «Park Hotel» і відзначилася особливою пишністю.

Подробиці на стор.3.

Фото Марини Сови.

Мелодія в кожнім штрихові

Оптимістичний, щедрий на пастельно-ніжні кольори живопис, тонкий химерний батик, унікальні та чіткі графічні роботи, прозорі барвисті акварелі… Вони ніби співають, випромінюють світло і радість, кожним штрихом торкаючись душі глядача, який через ці неповторні твори сприймає настрій художника, що хотів своєю творчістю передати любов до світу.

Познайомитися з творами викладачів та учнів Рибницької дитячої художньої школи можна на стор. 5.

Фото Ніни Панаїди

Сільські садиби – цікаві відкриття і домашній затишок

Понад чверть століття тому в Садках, які більше схожі на хутір, ніж на село, почав облаштовувати садибу рашківчанин Віктор Музика. Родючу землю на березі Дністра він приглянув для ягідних плантацій і бджільництва.

Про розвиток сільського туризму на Кам’янщині читайте на стор. 7.