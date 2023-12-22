Анонс газеты «Приднестровье» на 23 декабря

Главная тема субботнего номера «Приднестровья» — День Конституции. Принятие Основного Закона в 1995 году открыло новую страницу в истории приднестровской государственности, ее народа. О людях, их чаяниях, заботах и интересных увлечениях читайте на страницах нашей газеты.

24 декабря приднестровцы отмечают День Конституции ПМР. Что в Основном Законе сближает его с вероучительной, священной книгой? Разобраться в этом постарался автор тематического материала «Настольная книга гражданина и патриота».

Для того, чтобы чаша была полной, она, как минимум, должна быть целой. О том, что сближает слова «Бог» и «богатство», читайте в рубрике «Житейские перекрестки». Жизнь, как «Полная чаша» — в одноименном материале.

Чуда в новогоднюю ночь ждут не только дети. Особенно если они не очень счастливы. Однако на то оно и чудо, чтобы прийти неожиданно, когда почти уже нет надежды. Один человек, профессор-нейрохирург на пенсии, дождался его в рассказе «Срезы жизни, такие непредсказуемые».

Она художник, мастер высокого класса и индивидуальный предприниматель. Мила К., как ее знают и заказчики, и коллеги, является дизайнером кожаных изделий. А также неординарным творческим человеком, интересным собеседником, ловко жонглирующим массой необыкновенных, поражающих воображение историй. Истории эти и много другое можно узнать из материала «Ты должен быть спокоен, как хирург или сапер».

Из всех представителей ледниковой мегафауны, не доживших до наших дней, душа почему-то больше всего сожалеет о мамонтах. Однако с развитием возможностей клонирования и генной инженерии появился шанс на их воскрешение. Но найдется ли таким гигантам место на нашей перенаселенной планете? Ответ – в заметке «Где поселим мамонтов, господа?»

В социальных сетях родители нередко жалуются на школьных учителей и преподавание в школах. Но на эту серьезную общественную проблему стараются закрывать глаза. О завышенных требованиях родителей, а не учителей, читайте в «Тройке» по физике».

Публикация Владимира Денисенко из Бендер под названием «Тайник» — забавная история, которая может случиться с каждым из нас, она заставляет задуматься: «А как бы я поступил в данном случае?».

О том, что пережили люди в сельской местности, застигнутые разгулом стихии «под занавес» теплой осени, читайте в лирическом эссе «Воспоминания садовода о снежной буре».

На странице, посвященной людям «серебряного» возраста, как обычно полезные советы: по воспитанию внуков, по поддержанию здоровья в норме и просто житейские.

В преддверии новогодних праздников газета рассказывает о классических лимонадах для праздничного стола. В материале «Праздник к нам приходит» — история появления разных видов сладких газированных напитков, которые производят и в Приднестровье.

Впереди новый год и новый месяц. Время оглянуться, задуматься о жизни и решиться на новые начинания. Рассчитать свои силы читателям поможет календарь магнитных бурь и гороскоп на предпраздничную неделю.