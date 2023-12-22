Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 23 дечембрие, ал зиарулуй ностру

«Тот ну-мь дэдя паче доринца де а аменажа ун унгераш, каре мь-ар фи аминтит де каса пэринтяскэ, де копилэрия феричитэ алэтурь де чей дращь ши де тот че-й легат де традицииле фрумоасе але попорулуй ностру», — зиче Ана Софиановна Китайка, ынвэцэтоаре де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ ла шкоала медие № 3 дин Каменка. 14 ань ын урмэ шь-а реализат висул – а дескис ун музеу етнографик «Сэ ну уйтэм трекутул».

Читиць артиколул «Тот ну-мь дэдя паче доринца!» ши вець афла кум де й-а реушит.

Еущениу Кондрашов май мулт де 10 ань лукрязэ ын функция де редактор музикал ла Радио 1. Ынтр-о дискуцие ам ынчеркат сэ афлэм деспре аспектеле техниче ши де креацие але активитэций думнялуй. Ам фост куриошь сэ афлэм чине дечиде каре пьесэ ва суна ын етер ши де унде вин оамений ын професия де редактор музикал ла радио.

Рэспунсуриле ле гэсиць ын артиколул «Музика фаче май бунэ зиуа».

Фабрика де бере «Старая Крепость» пынэ ну демулт продучя доар бере класикэ ши се спечиализа ын ымбутелиеря апей минирале, ын презент а ажунс сэ продукэ чирка 50 де типурь де бэутурь. Тотушь чя май соличитатэ бэутурэ дин «мениул» ей рэмыне а фи беря: «Классическое» ку ингриденте традиционале, «Юбилейное» ку aдаус де малц де карамел, «Оригинальное» ку адаус де орез ши «Пшеничное» ку адус де малц де грыу.

Деталий гэсиць ын артиколул «СК» ышь екстинде оризонтуриле».