Анонс газеты «Приднестровье» на 25 ноября

Мама – самый главный человек в жизни каждого, поэтому среди многочисленных праздников День Матери занимает особое место. У «Приднестровья» появился прекрасный повод посвятить ему субботний номер. Также газета расскажет о судьбах прекрасных и героических людей, связанных с нашей республикой.

Накануне Дня матери к разговору о детях, воспитании, а главное — о материнстве пригласили корреспондента редакции детских программ Первого Приднестровского телеканала Инну Якименко. Беседа получилась теплой и веселой, жизнеутверждающей. А о чем именно говорили, вы узнаете из интервью под названием «Все это и есть жизнь мамы».

125 лет назад, 23 ноября 1898 года родился выдающийся советский полководец, войска под командованием которого в 1944 году освобождали Приднестровье, Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский. Ему посвящён очерк «Две кругосветки будущего полководца», в котором речь идёт о малоизвестных страницах биографии будущего министра обороны СССР — его участии в Первой мировой войне.

55 лет тому назад Генеральная ассамблея ООН приняла Конвенцию о нераспространении срока давности на военные преступления и преступления против человечества. В 1943-49 годах в 21 городе СССР прошли открытые судебные процессы над военными преступниками. Акцент — на Кишинёвском процессе. Отнюдь не все из подсудимых понесли заслуженное наказание. Почему? Читайте в материале «День возмездия».

«Универсального рецепта для победы нет – есть психология», — в этом уверен известный приднестровский паратеннисист Дмитрий Лавров, с которым корреспондент газеты пообщался после его очередной золотой медали, привезенной с Кубка России. Также в этом номере газеты расскажут о других соревнованиях для людей с ограниченными возможностями.

Приднестровцев предупреждают о новом виде телефонного мошенничества. Жертв аферисты находят в соцсетях или по объявлениям в Интернете. Потом звонят и пытаются выманивать деньги под предлогом инвестиций. Как не стать жертвой новой схемы, читайте в материале «Алло, мошенник на проводе!».

Вся наша жизнь состоит из отдельных моментов, которые с годами складываются в причудливую разноцветную мозаику. Словно кто-то невидимый играет с нами в игру под названием судьба. Каких моментов больше – в рассказах-зарисовках «Вдруг» и «Запах одиночества».

Когда в большом мире бушуют враждебные вихри, хочется уютно и красиво обустроить хотя бы маленький мир собственного жилища. О разнообразии популярных стилей интерьеров и мастерах декоративно-прикладного искусства, чьи изделия помогают их формировать – материал «Кто создан из глины, кто создан из гипса – все это в жизни нам пригодится».

В темные и холодные дни поздней осени предлагаем согреть душу посещением недавно открывшейся выставки в Тираспольской картинной галерее. Или хотя бы прочесть о ней в материале «Барельефы времени, … и куклы из папье-маше».

Люди «серебряного» возраста – самые активные и неравнодушные наша читатели, они делятся житейскими советами и мудростью с молодым поколением, получая в ответ слова благодарности. Об этом – в постоянной рубрике «Мои года – мое богатство».

Еще один рассказ из жизни подростков двухтысячных годов называется «Маг в несчастливых перчатках». Обществу предстоит понять, потерянным ли считать поколение двухтысячных или нет.

«Горе побежденным!» — древнее изречение, применимое и к событиям новейшей истории. О печальной судьбе разогнанного первого и единственного Всероссийского учредительного собрания узнаете из материала «Несостоявшаяся альтернатива большевизму» (рубрика «День в истории»).

О капризах судьбы и хрупкости счастья, о горьком жизненном опыте, потерях и обретениях, о силе сердечной памяти и смирении перед неизбежным повествует рассказ «Красавица и чудовища».

Какие сюрпризы преподнесет нам погода и что обещают звезды на предстоящей неделе — узнаете из гороскопа и долгосрочного прогноза.