Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 18 ноембрие, ал зиарулуй ностру

Тамара Сава е поштэрицэ ын сатул Михайловка, районул Рыбница. Май бине де 28 де ань думняей вине ла сервичиу ку суфлетул дескис, ышь я щянта ку зиаре ши скрисорь ын спате ши порнеште пе ла каселе оаменилор. Де-й фриг, де плоуэ, де бате вынтул…
Кум а фост ши кум есте мунка пошташулуй афлаць дин артиколул «Де-й фриг, де плоуэ, де бате вынтул…».
Принтре лукрэторий фабричий де консерве дин Каменка дежа 47 де ань есте Елионора Воскресенская, мунчитоаре ын секция № 1-2. Думняей, о фетишканэ дин сатул Котово, районул Дрокия, с-а ангажат ындатэ дупэ абсолвиря школий техниче №9 дин Каменка, ын каре ерау прегэтиць лукрэторь пентру индустрия алиментарэ.
Деталий гэсиць ын артиколул «Ом причепут ла тоате».
Социий Андрей ши Евдокия Фокша штиу кум сэ-шь петрякэ тимпул либер, дар ши сэ мунчяскэ. Амбий сынт ветерань ай мунчий. Андрей аре ун стащиу де 48 де ань, яр Евдокия- де 39, фиинд декоратэ ын 2010 ку медалия «Пентру мункэ деосебитэ».
Деспре драгосте ши фиделитате читиць ын артиколул «Патрузечь ши трей де тоамне де аур ымпреунэ».
Дакэ трэешть ла сат ши култивь порумб, че фачь ку пэнуша, дупэ че дезгьочь грэунцеле? О арунчь сау ый дай фок? Пуцинь штиу кэ ачест материал есте прециос ши поате фи де маре фолос. Фаптул а фост конфирмат ши де мештерицеле де ла черкул «Ателиерул минунат» де ла Каса де Културэ дин сатул Коротна, районул Слобозия, иницият де Екатерина Моцпан.
Деталий гэсиць ын артиколул «Пэпушь дин пэнушь…».