У номері газети «Гомін» 11 листопада ви зможете прочитати

Не забудемо ці імена

Вийшла друком збірка газетних матеріалів, що протягом двох років публікувалися на сторінках українськомовного видання «Гомін» у рамках республіканської патріотичної акції «Свічка пам’яті». Книжка під назвою «Не забудемо ці імена» вмістила тридцять дев’ять історій – розповіді рідних і близьких, удів та дітей, братів та сестер, колишніх колег по роботі тих, хто віддав своє життя за майбутнє Придністров’я.

Розповідь про те, як відбувалася презентація книжки в ДУ «Приднестровская газета», читайте на стор. 2.

Фото Марини Сови.

Історія одного з головних символів столиці

Герб будь-якого міста є символічним зображенням, розпізнавально-правовим знаком, складеним за певними правилами й зафіксованим верховною владою, як і державний герб. Він сприяє вихованню патріотичних почуттів громадян. Перший герб Тирасполя був затверджений 7 листопада 1847 року.

Інтерв’ю з директором Тираспольського об’єднаного музею Аллою Мельничук читайте на стор. 3.

Висока якість – фірмовий знак поліграфістів

Експертна комісія при Торгово-промисловій палаті, яка перевіряє добротність продукції придністровських підприємств і організацій в межах конкурсу «Придністровська якість», відвідала Бендерську друкарню «Поліграфіст». Нам пощастило побачити, як народжується на світ газета «Гомін»: весь процес від пластини до «живого», ще теплого паперового номера, що пахне свіжою друкарською фарбою. Це фантастичне видовище! За словами досвідченого фахівця друкарської справи В’ячеслава Силантьєва, тисячу екземплярів газети машина випускає за 5 – 7 хвилин.

Подробиці читайте на стор. 6.

Для тих, хто прагне стати митцем

У Придністровському державному художньому музеї відкрилася виставка, присвячена 60-річчю Рибницької та Бендерської дитячих художніх шкіл. Експозиція налічує понад 150 найкращих робіт учнів і викладачів за весь час діяльності закладів.

Про залучення дітей до мистецтва живопису та виховання в них почуття прекрасного – матеріал на стор. 7.