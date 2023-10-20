У  номері газети «Гомін» 21 жовтня ви зможете прочитати:

Новости ГУ

Неоново-чарівне шоу до Дня міста Тирасполя

Фото Марини Сови

Столиця ПМР цього року  відзначила свій день народження  з розмахом. Всі городяни змогли насолодитися яскравими концертами, фестивалем вина, виставкою автомобілів і  мотоциклів тощо

Подробиці читайте на стор. 1.

Здоров’я – найцінніший скарб

Фото Марини Сови

Так вважають працівники столичного підприємства «ТираМед», які долучилися  до участі в щорічному республіканському конкурсі «Придністровська якість».

Детальніше про роботу лікувальної установи читайте на стор. 4.

У пошуку нових спортивних талантів

Фото www.novostipmr.com

Президент Вадим Красносельський доручив розробити й реалізувати у 2023 році проект «Шкільний спортивний клуб». У Бендерах 13 жовтня відбувся перший фестиваль дитячого спорту з метою створення в кожній загальноосвітній школі клубів, де школярі займатимуться спортом упродовж усього навчального року.

Подробиці читайте  на стор. 8.

Головне фото Марини Сови.