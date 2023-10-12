Трудятся и все получается

Немало пословиц и поговорок сохраняют в народе о крестьянском труде и жизни в селе. Каждый Божий день народная мудрость подтверждается на практике. А еще отражается в материалах, опубликованных на страницах республиканских газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

На день публикации в газете «Приднестровье» материала под названием «Чудо-ягоды от «Агромаиса» арбузный сезон в республике был в самом разгаре. О том, как выращивают и как правильно выбрать вкусную и спелую чудо-ягоду, корреспонденту рассказал руководитель ООО «Агромаис» Николай Попов.

Заголовок статьи газеты «Приднестровье» «Востребованная специальность» – о мелиораторах. С нынешнего года Слободзейский политехнический техникум готовит специалистов в области агромелиорации. Осваивать азы профессии будут более 20 человек. Специальность важная, востребованная и неплохо оплачиваемая.

Как наладить туристический бизнес на селе, как его развить в беседе с собственным корреспондентом газеты «Приднестровье» по Дубоссарскому району в публикации «Вилла «Нистру» ждет гостей» рассказал ее хозяин Сергей Бровко.

Государство продолжает оказывать поддержку организациям и фермерам, занимающимся животноводством. В статье «Приднестровья» с говорящим названием «Помощь молочной ферме» – рассказ о том, как руководство молочнотоварной фермы ООО «Фиальт-Агро» обратилось к государству с просьбой о получении субсидий на приобретение импортных нетелей. Помощь получена, нетели приобретены. Да не абы какие, а голштино-фризской продуктивной породы.

«Не завернуть ли в Незавертайловку?». Вопрошает в заголовке статьи, опубликованной в газете «Приднестровье» ее журналист и сам же утвердительно отвечает на этот вопрос. В день творческой командировки на южные рубежи нашей родины можно было и храмовый праздник села отметить, и о подписке на газету поагитировать, а затем и рассказать обо всем этом читателям.

В одном из самых известных в Приднестровье туристических домах (усадьбах) «Фазенда Садки», что расположен в Каменском районе, организовали ягодный фестиваль. Собственный корреспондент газеты «Гомин» в статье «Ягодный переполох» в Садках» написала о том, как ярко, красочно, нестандартно провели его организаторы. Да еще и с пользой для дела, поскольку его участники учились, в том числе и тому, как организовывать туристический бизнес на селе.

«Как тебя не любить милый сердцу моему край». Этот поэтический заголовок предпослан материалу газеты «Гомин», который был написан автором после посещения храмового праздника в Первомайске. Эта публикация еще одно свидетельство того, что сельчане могут не только хорошо работать, но и весело, задорно, от всей души отдыхать.

Редакция газеты «Адевэрул Нистрян» напоминает читателям, что одним из самых рентабельных направлений деятельности в сфере АПК является овощеводство. Поэтому в статье «Местные овощи» журналист рассказывает о том, как обстоит дело с выращиванием и сбором овощей в Дубоссарском районе. Здесь этим промыслом занимаются как крупные агрофирмы, так и крестьянско-фермерские хозяйства. Вся продукция реализуется на внутреннем рынке.

«Новости с заседания Правительства». Из публикации «АН» под этим заголовком широкой публике становятся известными вопросы, рассмотренные высшим исполнительным органом власти на очередном заседании. В повестке дня и острая необходимость внедрения передовых технологий в работу агрохозяйств.

Министерство экономического развития объявило о начале конкурса на получение грантов предпринимателями, занимающимися агротуризмом. В приоритете – создание объектов, где туристы смогут останавливаться на ночь. Более 5,5 тыс. руб. уже вернули туристам по кешбэку. За две недели его получили более 80 человек. Все эти собранные воедино данные на туристическую тему – в статье «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Путешествуйте и получайте деньги».

И этот призыв не остался «гласом вопиющего в пустыне», поскольку та же газета «Адевэрул Нистрян» радостно сообщила читателям, что около Чобруч, в районе перекатов реки Турунчук начались работы по обустройству смотровой площадки. Они предусмотрены республиканским планом мероприятий по проведению в ПМР Года АПК, развития сельских территорий и сельского туризма. Как утверждает автор газетного материала под заголовком «Красота родного края», приднестровцы любят отдыхать и рыбачить в этом живописном месте.

И вновь редакция газеты «Адевэрул Нистрян» поднимает тему поддержки аграриев со стороны государства. В публикации под названием «Субсидии от государства» речь о возможности получения сельхозпроизводителями субсидий для приобретения в Приднестровье племенного крупного рогатого скота. Это, по мнению автора, позволит увеличить объёмы производства и реализации отечественного молока.