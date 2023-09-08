Анонс газеты «Приднестровье» на 9 сентября.

Герои-земляки. Какие они? О людях, которыми гордятся и будут гордиться многие поколения приднестровцев, — в очередном субботнем номере газеты «Приднестровье»

«…Как отличительный признак, как знак принадлежности к светлым силам на груди Ивана Солтыса лучится Золотая Звезда, полученная за то, что Герой грудью закрыл амбразуру вражеского дзота, повторив подвиг Александра Матросова». К столетию выдающегося земляка – «Солнечный образ героя» – в постоянной рубрике газеты «Незабытые имена».

Во второе воскресенье сентября в Приднестровье отмечают День работника газовой промышленности. В современной жизни без газа – никуда. Головное предприятие, пять филиалов, пятнадцать газораспределительных станций, сотни километров магистральных трубопроводов и многое другое составляют ООО «Тираспольтрансгаз — Приднестровье». Больше подробностей – в материале «Газовый «спецназ»: всегда в полной готовности».

На протяжении многих лет о бывших узниках концлагерей рассказывает тираспольчанка Татьяна Поято. Материалы выходят в газете «Судьба» (г. Улан-Удэ). «Судьба, связанная с «Судьбой» – к Международному дню памяти жертв фашизма.

О проблемах современного образования читайте в репортаже с приднестровского педагогического форума. «Меняю айтишника на учителя. С доплатой!» — так называется полемический материал корреспондента издания.

Цветы сопровождают нас с вами в течение всей жизни. И если раньше предложение цветочного рынка было достаточно ограниченным, то сегодня выбор букетов настолько велик, что можно «заблудиться» во всем этом. О том, как детское увлечение стало делом жизни, читайте в материале под названием «Цветы. Любила и люблю».

Автор зарисовки «Счастливые» побывала в Каменском санатории, где познакомилась с женщинами из разных мест. Навсегда в памяти останутся террасы Витгенштейна, замечательные экскурсии в Рашков, в монастыри, в Строенцы, на фазенду «Садки»…

Начало осени традиционно ассоциируется не только с началом учебного года, но и с открытием театрального сезона. Уже 16 сентября театр вновь распахнет двери для всех любителей высокого искусства. Вспомним, каким был 53-й сезон для артистов и расскажем, что готовит новый, в материале «Театральный сентябрь».

«Как уместить в ладони всё…» — литературная страница знакомит наших читателей с творчеством начинающих приднестровских поэтов и писателей. Главная тема их произведений – бесконечная любовь к Родине, ее истории, природе, людям.

О том, как нелегко переживали испепеляющий августовский зной люди и растения, о разных гранях прошедшего лета, иногда приятных, а порой и мрачных, почти как в мире Стивена Кинга, – в лирическом эссе «Когда камни просят пить».

«… Олег поднялся во весь рост, смахнул со лба пот и огляделся. Собравшиеся вокруг люди что-то говорили и с восторгом смотрели на него», — пишет Владимир Денисенко в очерке «В нужный час и в нужном месте» о своем друге, спасшем жизнь утопающему. Он – настоящий герой!

Традиционно в номере – интересные факты о субботнем дне, погода и гороскоп на предстоящую неделю.