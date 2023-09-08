У  номері газети «Гомін» 9 вересня ви зможете прочитати:

Ягідний переполох у Садках

У Рік агропромислового комплексу, сільських територій і сільського туризму Управління культури Кам’янського району розробило проект з метою ознайомлення придністровців і гостей нашої республіки з найбільш живописними куточками краю, з традиціями етносів, які з давніх-давен мешкають тут, з їхнім сьогоденням.

Цікаві події з оригінального заходу, що відбувся на Кам’янщині, розповідь на стор.6.

Висока оцінка самовідданої праці

З нагоди 33-ї річниці від дня створення Придністровської Молдавської Республіки в Малій залі головного культурного центру столиці відбулася церемонія вручення державних нагород та присвоєння почесних звань.

Подробиці читайте на стор. 3.

Сучасна творча родина

Практично в кожної дівчини є улюблене заняття, якому вона присвячує вільні хвилинки у вихідні або після роботи. Для багатьох це захоплення так і залишається просто приємним дозвіллям.

Про майстриню з Тирасполя Ольгу Арабаджі, яка вже півтора року виготовляє з природних матеріалів безпечні та корисні іграшки для дітей, читайте на стор. 5.

Головне фото Ніни Панаїди.