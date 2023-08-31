Читиць ын нумэрул де винерь, 1 септембрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»

Куноскутул интрепрет ши презентатор нистрян Еуӂениу Аврамов ну вине динтр-о фамилие де музиканць, каре й-ар фи трансмис талентул, ел пур ши симплу аре капачитэць ыннэскуте пентру артэ. Пэринций, ын скимб, ау штиут кум сэ-й инсуфле драгостя ши стима пентру традицииле стрэмошешть, яр ел дежа ле трансмите тутурор прин музикэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Тоатэ лумя штие кэ ыс молдовян».

Чине а спус кэ лемнул ну поате луа форме сензуале ши деликате? Сэ те ынкынте прин финеця ши стрэлучиря луй. Лемнул есте «алуатул», пе каре-л фрэмынтэ ань де зиле Сергей Малыхин, ынвэцэтор де мункэ ын шкоала №4 дин орашул Слобозия.

Дин артиколул «Креация е вяца мя» вець афла че лукрурь фрумоасе фэуреште думнялуй.

Ынкуражат де фечорул сэу, Михаил Бодак дин сатул Делакэу, районул Григориопол, с-а хотэрыт сэ плантезе о ливадэ. Астэзь пе ун териториу де чирка 80 де соте култивэ мере, пере, пруне ши мулте алте фрукте, ку каре ышь дезмярдэ непоций ши руделе. Ачастэ ливадэ а девенит сенсул вьеций думнялуй.

Деталий афлаць ын артиколул «Ла царэ вяца е фэрэ час».

Бразилияна Беатрис Матафора ну демулт а фост ын Нистрения. А плекат, дар е ферм конвинсэ кэ ва ревени. Пря а ынкынтат-о цара ноастрэ ши й-ау трезит интересул традицииле молдовенешть, й-а плэкут мулт букэтэрия молдовеняскэ ши оамений.

Ку че импресий а плекат дин Нистрения бразилиянэ афлаць дин артиколул «Фана ноастрэ дин Бразилия».