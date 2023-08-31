Анонс газеты «Приднестровье» на 1 сентября

Приднестровье готовится отметить День рождения республики. Праздничный номер газеты посвящен истории создания государства, людям, внесших вклад в его становление и развитие.

«С годами все чаще ловлю себя на мысли, что больше стал уважать и любить земляков. Смотрю на них, даже на незнакомых, и думаю, как же мы во многом похожи друг на друга: у нас одни радости, одни трудности и во многом сходятся мечты, — так начинает праздничный номер республиканской газеты ее главный редактор Александр Карасев. Приднестровью – 33, за эти годы многое сделано, и, главное, мы убедились в том, что поступили правильно, пойдя на создание своей государственности – независимой республики. С праздником, дорогие приднестровцы!»

1 сентября 1994 года появился первый номер «Приднестровья». В этот же день увидела свет «Адевэрул нистрян». Ко дню рождения газеты – «Слово приднестровцев». О том, за что стоит ценить государственные СМИ.

Для Алины Цуркан 2 сентября — «Праздник в квадрате», потому что в этот день она отмечает десятилетний юбилей. Наш рассказ — о жизни маленькой героини и традиции семьи Цуркан отмечать сразу два знаменательных события.

Какими были люди, стоявшие у истоков нашей республики? Смелыми, ответственными, здравомыслящими… Член ОСТК со времен первых забастовок 1989 года, народный депутат, один из ведущих инженеров завода «ТиЗАР» Валерий Купершмидт называет еще одно немаловажное качество этих людей – высокую интеллектуальность. Они четко знали, что и как делать. О трагическом переломном времени и его героях – очерк «Не жалею о сделанном выборе».

Григорий Николаевич Попов руководил ТСО района, был депутатом, сопредседателем ОСТК, во время войны возглавлял народное ополчение по защите Григориополя, командовал мотострелковым батальоном миротворческих сил, был комендантом пограничной комендатуры «Григориополь». «О настоящем человеке» — очерк Александра Доброва.

Приднестровье – в лицах. Нам не так часто выпадает возможность увидеть незнакомого человека за работой, вникнуть в его каждодневные заботы. О таких мы и пишем репортажи, ведь быть мирным героем проще и одновременно сложнее. «Фрагменты наших будней» – зарисовки об обычных приднестровцах, о которых газета писала в течение этого яркого, наполненного пусть будничными, но запоминающимися событиями года.

«И радость побед, и горечь утрат» — так называется онлайн-экскурсия, рассказывающая об истории нашего государства, его взлетах и победах, а также о трагических событиях, предшествовавших его созданию. Ее проведет старший научный сотрудник отдела истории Тираспольского объединенного музея Алла Давник.

Как таджик из Узбекистана попал в Тирасполь и почему считает его второй Родиной, читайте в материале «Приднестровье. Многонациональное» о Халике Мураимове.

Столетиями формировалась и проявила себя в нужный момент… «Философия каменчан». В одноименной статье – о вкладе, который внесли жители Каменского района в создание и оборону республики.