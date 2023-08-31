У номері газети «Гомін» 1 вересня ви зможете прочитати

Фото Аліси Коханової.

Під покровительством Святої Богородиці

Піввіковий ювілей відзначив Ближньохуторський Будинок культури. Урочистості з цієї нагоди відбулися 28 серпня – у день храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці, яка є покровителькою села.

Як святкувало все село – розповідь на стор. 1.

Спортивна гордість республіки

У Бухаресті відбулися міжнародні змагання з греко-римської боротьби. Придністровські борці також взяли участь у цьому престижному турнірі. Бендерчанин Артем Деляну у ваговій категорії 55 кг став срібним призером.

Інтерв’ю зі спортсменом читайте на стор. 8.

Море радості та позитиву

Завершення спекотного літа запам’ятається придністровцям пінною вечіркою в парку святого Олександра-Невського в Бендерській фортеці.

Про те, як придністровці відзначили завершення літа, матеріал на стор. 12.