У номері газети «Гомін» 1 вересня ви зможете прочитати

Фото Аліси Коханової.
Під покровительством Святої Богородиці
Піввіковий ювілей відзначив Ближньохуторський Будинок культури. Урочистості з цієї нагоди відбулися 28 серпня – у день храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці, яка є покровителькою села.
Як святкувало все село – розповідь на стор. 1.
Спортивна гордість республіки
У Бухаресті відбулися міжнародні змагання з греко-римської боротьби. Придністровські борці також взяли участь у цьому престижному турнірі. Бендерчанин Артем Деляну у ваговій категорії 55 кг став срібним призером.
Інтерв’ю зі спортсменом читайте на стор. 8.
Море радості та позитиву
Завершення спекотного літа запам’ятається придністровцям пінною вечіркою в парку святого Олександра-Невського в Бендерській фортеці.
Про те, як придністровці відзначили завершення літа, матеріал на стор. 12.