Анонс газеты «Приднестровье» на 26 августа

Одна из главных тем субботнего номера газеты «Приднестровье» — начало нового учебного года, подготовка к нему учеников и родителей. Журналисты также расскажут о мастере иконописи, ностальгии по прошлому, колбасных традициях и многом другом.

Знаете, чем пахнет конец августа? Осенью, прохладным утром, школой, восторженной радостью первоклассников и печалью с привкусом горести, переходящей в смирение, прочих школьников и, конечно, их родителей. О том, чем заняться в последние перед началом учебного года выходные, читатели узнают из материала «И снова в школу. За приключениями и друзьями».

О земляке Александре Голдобине, который отправился в дальнее путешествие, чтобы выучиться старинному и сложному мастерству, расскажем в материале «Искусство иконописи: путь к мечте».

Приднестровцев пытаются склонить к сотрудничеству не только за рубежом или при пересечении границы, но и дома – через соцсети. О том, для чего проводится вербовка, как не попасть под влияние иностранных спецслужб и распознать первые признаки вербовки, читайте в публикации «Щупальца спрута».

Вышла очередная страница «Форум. Трибуна общения». Читатели делятся наболевшим, а должностные лица рассказывают о том, что намечено, что уже выполнено в ответ на обращения. Также читателям отвечают руководители «Тираспрольтрансгаз- Приднестровье» И. Плахин и С. Сокирка, зам.главы Тирасполя И. Ольховик.

Журналист расскажет о профессионалах, о молодой семейной паре, которые умеют, как трудиться на все сто, так и шутить на отличном уровне! Владислав и Елена Гайпель представляют семейную столярную мастерскую «Gaipel». Интервью с ними читайте в материале «Столярная мастерская с душой».

26 августа 1907 года знаменитый иллюзионист Гарри Гудини в очередной раз шокировал публику: закованного в цепи его бросили в воду, а он смог выбраться за 57 секунд! Рассказ об фокуснике читайте в материале под названием «Великий Гудини» в рубрике «День в истории».

Порой счастливцы как бы становятся слепы, отгораживаются от всего остального мира. О том, к чему это может привести – в рассказе «Отгородились».

Среди сильных чувств, способных объединять людей, есть одно особенное – ностальгия по общему прошлому. Хотя, вернувшись в свой старый дом, понимаешь, что скучал не по дому, а по детству. А у каждого из нас воспоминания индивидуальны, и дорогие нам места, где прошли наши золотые годы, память обязательно приукрашивает, так уж она устроена. Но даже понимая все это, люди продолжают ностальгировать по «городу, которого нет». Или все-таки есть? Попытка ответить на вопрос – в эссе «Добро пожаловать в старый Тирасполь».

«Раньше докторская была вкуснее» — этот неоспоримый факт является альфой и омегой любого спора гурманов. В Бендерах, где ныне работает одноименный мясокомбинат, держащий высокую марку собственной продукции, «колбасные» традиции уходят корнями в XIX век. О традициях бендерских мясников рассказываем в материале «Колбаса из прошлого».

В четверг «Шериф» провел первый матч плей-офф Лиги Европы на Фарерских островах. Об этом экзотическом месте и не менее экзотической команде читайте в репортаже «Футбольная сказка о рыбаке и рыбке».

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