У суботньому номері газети «Гомін» 26 серпня ви зможете прочитати

Подойма, Подоймиця – помідорна столиця

Фестиваль із такою красномовною назвою, задуманий працелюбними жителями цих сіл ще у 2018 році, знову зібрав на Кам’янщині багато учасників і гостей.

Подробиці – на стор. 1. Фото Ніни Панаїди.

День визволення Бендер від фашистських загарбників

Придністровці з великою повагою зберігають пам’ять про події Великої Вітчизняної війни. У Бендерах відзначили 79-у річницю звільнення міста від німецько-румунських загарбників під час Яссько-Кишиніської наступальної операції.

Детальніше про важливу історичну дату – на стор. 2.

На «Камертоні» – хрустовські таланти

Завершується літо, а з ним і «Камертон» – фестивальний марафон, який із 2015 року дарує гарний настрій жителям Кам’янського району та чисельним гостям курортного місця.

Подробиці про музичні таланти читайте на стор. 5.

Спортивна гордість республіки

Ім’я успішного придністровського легкоатлета Миколи Орлова відоме багатьом шанувальникам вітчизняного спорту.

Про його спортивні перемоги читайте на стор. 8.

У цьому номері газети можна довідатися про свою долю в гороскопі на стор. 12. Довіряти йому чи ні – це вже ваша особиста справа. Радимо з оптимізмом сприймати все, що там написано. Ознайомитися з програмою телепередач на наступний тиждень пропонуємо на стор. 10-11.