У суботньому номері газети «Гомін» 26 серпня ви зможете прочитати

Новости ГУ

Подойма, Подоймиця – помідорна столиця

Фестиваль із такою красномовною назвою, задуманий працелюбними жителями цих сіл ще у 2018 році, знову зібрав на Кам’янщині багато учасників і гостей.

Подробиці – на стор. 1. Фото Ніни Панаїди.

Фото з сайту Бендерської держадміністрації

День визволення Бендер від фашистських загарбників

Придністровці з великою повагою зберігають пам’ять про події Великої Вітчизняної війни. У Бендерах відзначили 79-у річницю звільнення міста від  німецько-румунських загарбників під час Яссько-Кишиніської наступальної операції.

Детальніше про важливу історичну дату – на стор. 2.

Фото Ніни Панаїди

На «Камертоні» – хрустовські таланти

Завершується літо, а з ним і «Камертон» – фестивальний марафон, який із 2015 року дарує гарний настрій жителям Кам’янського району та чисельним гостям курортного місця.

Подробиці про музичні таланти читайте на стор. 5.

Фото з особистого архіву Миколи Орлова

Спортивна гордість республіки

Ім’я успішного придністровського легкоатлета Миколи Орлова відоме багатьом шанувальникам вітчизняного спорту.

Про його спортивні перемоги читайте на стор. 8.

У цьому номері газети можна довідатися про свою долю в гороскопі на стор. 12. Довіряти йому чи ні – це вже ваша особиста справа. Радимо з оптимізмом сприймати все, що там написано. Ознайомитися з програмою телепередач на наступний тиждень пропонуємо на стор. 10-11.