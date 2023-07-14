У суботньому номері газети «Гомін» 15 липня ви зможете прочитати:

Секрет успіху сімейного АПК

Серед пишної зелені та квітучих лугів села Коротного Слободзейського району розкинулися володіння агрофірми «Октавиан». Уже 20 років вирощують тут велику рогату худобу, а на своїх полях – корми для неї.

Матеріал про людей, до праці завзятих, читайте на сторінці 4.

Фото Марини Сови.

Сімейний квест

З нагоди Дня сім’ї, любові та вірності в Кам’янському районі відбулося близько

30 заходів, підготовлених працівниками управлінь культури міста і сіл. Концерти, лекції та виставки, розважально-ігрові програми й акції – всі заходи були спрямовані на об’єднання поколінь і пропаганду традиційних родинних цінностей.

Розповідь про те, як на Кам’янщині зберігають сімейні традиції, йде на сторінці 6.

Православний церковний календар

На прохання читачів православний календар на друге півріччя 2023 року надруковано на стор. 8.