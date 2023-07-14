У суботньому номері газети «Гомін» 15 липня ви зможете прочитати:

Новости ГУ

Секрет успіху сімейного АПК

Серед пишної зелені та квітучих лугів села Коротного Слободзейського району розкинулися володіння агрофірми «Октавиан». Уже 20 років вирощують тут велику рогату худобу, а на своїх полях – корми для неї.

Матеріал про людей, до праці завзятих, читайте на сторінці 4.

Фото Марини Сови.

Сімейний квест

Фото Ніни Панаїди.

З нагоди Дня сім’ї, любові та вірності в Кам’янському районі відбулося близько

30 заходів, підготовлених працівниками управлінь культури міста і сіл. Концерти, лекції та виставки, розважально-ігрові програми й акції – всі заходи були спрямовані на об’єднання поколінь і пропаганду традиційних родинних цінностей.

Розповідь про те, як на Кам’янщині зберігають сімейні традиції, йде на сторінці 6.

Православний церковний календар

Фото https://epicentrk.ua/shop/kalendari

На прохання читачів православний календар на друге півріччя 2023 року надруковано на стор. 8.