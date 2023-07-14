Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 15 юлие, ал зиарулуй ностру:

Соареле арде немилос, яр пе кымпуриле фирмей «Експедиция-Агро», дин районул Слобозия, лукрул есте ын той пе тоате челе 4 300 де хектаре. Сочиетатя ку рэспундере лимитатэ активязэ дин 2006. Аре чирка 100 де мунчиторь. Фирма диспуне де машинь ши утилаже де ултима ӂенерацие (4 комбине, 7 камиоане), систем де иригаре ши о дронэ пентру а трата теренуриле агриколе ымпотрива дэунэторилор.

Деталий гэсиць ын артиколул «Роаделе не букурэ»

Андриян Тампей есте кыштигэторул конкурсулуй «Омул анулуй 2022» ын номинализаря «Ом ал пэмынтулуй». Тынэрул, деши а студият ла факултатя де дрепт, ла ун момент дат, а хотэрыт сэ се импличе ын афачеря фамилией сале. СРЛ «Пик-Агро» активязэ чирка 25 де ань. А ынфиинцат фирма пэринций социей луй, Иван ши Татиана Нестеров. Ку тимпул, лор ли с-ау алэтурат амбеле фийчь, Лудмила ши Марина.

Деталий гэсиць ын артиколул «Пэмынтул чере драгосте»

Фемеиле де ла царэ меритэ тоатэ рекуноштинца ши адмирация ноастрэ. Мултипле сынт грижиле лор. Дис-де-диминяцэ, асемень унор фурникуце, се грэбеск сэ ле пунэ пе тоате ла кале ын господэрие, пентру ка тотул сэ фие аранжат фрумос. Ятэ кэ ши пе Наталия Чайковская дин сатул Мэлэешть, районул Григориопол, кяр астэзь, де зиуа ей де наштере, ам сурпринс-о ын курте, мунчинд де ку зорь ын журул касей.

Деталий гэсиць ын артиколул «О вяцэ симплэ, ку неказурь ши букурий»

Бендеряна Галина Георгевна Басунова а окупат локул 7 ла Кампионатул де полиатлон (пробе компютеризате), десфэшурат ын Федерация Русэ. Бендеряна а конкурат ку алций песте 300 де партичипанць, чел май ын вырстэ авынд 82 де ань.

Деталий гэсиць ын артиколул «Сетя де куноштинце пэстрязэ тинереця»