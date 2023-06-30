Анонс газеты «Приднестровье» на 1 июля

В свежем субботнем номере главной газеты республики читателей ждут материалы о буднях и праздниках нашей страны, а главное – ее людях. Владимир Бочковский, Семен Шестаков, Константин Кучеренко и многие другие стали героями материалов авторов издания.

Первое воскресенье июля в календаре праздничных и памятных дат обозначен как День работников речного флота. В публикации «Труженики Днестра», посвящённой этому профессиональному празднику, рассказывается о работе Бендерского речного порта. Речники ожидают заказы от мелиораторов. Попутно ведётся восстановление флота. Недавно с грунта была поднята и поставлена в док на ремонт баржа, пролежавшая под водой более 20 лет.

В Приднестровье проходит вереница торжеств, приуроченных к столетию со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Бочковского и к 125-летию со дня рождения летчика-испытателя, Заслуженного летчика СССР Семена Шестакова. О том, что связывает двух асов – в материале «Мало полюбить небо».

Его жизнь прочно связана с троллейбусной отраслью. Он — первый директор МУ «Бендерское троллейбусное управление», почетный член Правления Международной Ассоциации предприятий городского электрического транспорта, член Троллейбусной рабочей группы Международного союза общественного транспорта, награжден орденом «Трудовая слава» и Орденом Почета. В эти дни Константину Кучеренко исполняется 80 лет. Беседуя с ним, корреспондент то и дело возвращается к мысли, что верится в это с трудом. О том, как один человек смог через целый город электротранспорт проложить, в материале «Троллейбусная линия стала линией жизни».

Торговля — это не просто работа, это призвание. Работник торговли не просто продаёт нам товар, он еще делает так, чтобы мы были довольны и своими покупками, и обслуживанием. От того, кто встречает нас за прилавком, зачастую зависит и наше настроение. В дубоссарском магазине «Мясная империя» его сотрудники относятся к своим покупателям, как к лучшим друзьям, а вся продукция здесь, в том числе и собственного изготовления — первоклассная. Об этом дружном коллективе расскажет статья «Такая работа — кормить людей!».

Если еще совсем недавно платить за уборку квартиры или дома казалось постыдным расточительством, то сегодня это экономия времени и сил женщин, занятых работой или воспитанием детей. Впрочем, случаи бывают разными. И заказчиками у клининговой службы оказываются одинокие мужчины или пожилые люди, молодожены, да кто угодно и в каких угодно обстоятельствах. Чтобы узнать обо всех нюансах работы клининговой службы, корреспондент газеты встретился с директором клининг-сервиса «Gubka» Юлией Ветровой. После беседы с ней и получился материал «Уборка как философия». Он, в том числе, о том, как делегировать бытовые задачи и не винить себя за это.

Чем бариста отличается от бармена, как модно сочетать носки и открытые сандалии или даже босоножки, какой напиток выбрать для приятного времяпрепровождения с друзьями: бабл-ти, бамбл-кофе или голубую лагуну? Обо всем этом узнаете в молодежной рубрике «Этажи».

Бродяги — это не «социальное дно», а опасный психологический феномен. В криминальных сводках иногда встречаются следующие объявления: ушел из дома, никаких вещей с собой не взял, где-то пропадал, потом как ни в чем не бывало вернулся обратно. Как правило, на таком человеке социум ставит крест — дескать, поменять его нельзя. Такое отношение к проблеме более чем неверное, считает автор статьи «Бродяги».

Если современному молодому человеку показать телефон эдак 100-летней давности, он вряд ли поймет, что за «допотопное чудо техники» перед ним. Но и в век бурного развития всевозможных гаджетов интересно вспомнить, как начиналась эпоха связи, давшая сегодня просто фантастические результаты. «Почта и телефон – шаги по пути прогресса» (рубрика «День в истории»).

Ехать за ощущением счастья в далекие края совсем не обязательно – оно может ожидать прямо за порогом. Один из вариантов счастья – не полениться встать пораньше и отправиться встречать волшебные утренние часы в какое-нибудь «ближнее странствие». Например, в село Кицканы. Об этом – лирическая зарисовка «Послевкусие июня».

Июль в календаре огородника – время отнюдь не легкое. Мало того, что нужно тщательно следить за поливом растений – лето в нашем регионе любит «спалить» под корень урожай, так еще, как назло, и сорняки от недостатка влаги кажется, только крепнут, а кроме всего этого, нужно собрать урожай, провести обрезку деревьев и даже позаботиться об урожае на будущий год. Обо всем по порядку в публикации «Уход, обрезка и подвязка».

Традиционно в номере гороскоп, календарь магнитных бурь, погода и приметы июля.