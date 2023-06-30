У суботньому номері газети «Гомін» 1 липня ви зможете прочитати:

Майбутнє у їхніх руках

Випускників середньої ланки професійної освіти Інженерно-технічного інституту побільшало на 49. Найбільш затребуваний напрямок – «Комп’ютерні системи та комплекси».

Про тих, хто прагне жити, вільно орієнтуючись в сучасному світі, де все більшу роль відіграють технології, читайте на стор. 5.

Виховуючи екологічну культуру

Конкурс «Природа рідного краю» завершився урочистою церемонією нагородження переможців та фіналістів. Журі оцінило 649 творчих робіт (фото, малюнки, плакати, панно, вироби) та визначило найкращих із кращих.

Довідатися про перебіг конкурсу, організованого Мінсільгоспприроди та про учасників цього цікавого заходу можна, прочитавши матеріал на стор. 7.

За свою мрію треба боротися

«Вірю, що доросту до заслуженого майстра спорту», – запевняє юний боксер Єгор Чертиковцев

Ми довідалися про нього, коли він разом з іншими спортсменами повернувся з ізраїльського міста Назарет, де тираспольські боксери здобули медалі міжнародного турніру з боксу «Меморіал Офека Клугмана». Змагання зібрали команди з десяти країн.

Подробиці про юного боксера – на стор. 8

Головне фото Марини Сови.