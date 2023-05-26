У суботньому номері газети «Гомін» 27 травня ви зможете прочитати

Коли пісні зворушують душу

Травень у Придністров’ї завжди насичений цікавими подіями. Однією з-поміж них став присвячений виведенню військ з Афганістану та Дню Перемоги фінал XVI відкритого Республіканського фестивалю патріотичної та афганської пісні «Караван-2023».

Про перебіг подій яскравого музичного свята у Слободзеї читайте на стор. 1.

Слов’янські мови – надбання культури

День слов’янської писемності та культури відсвяткували в ПДУ ім. Т. Г. Шевченка. На конференціях, зустрічах і круглих столах викладачі разом зі студентами різних факультетів поринали у світ історії: згадували заслуги святих Кирила і Мефодія, їхніх учнів, єднання слов’янських народів, особливу цінність дбайливого ставлення до традицій і мов.

Подробиці про заходи читайте на стор. 5.

В гостях у корифеїв газованої води

Кореспонденту нашої газети пощастило відвідати одне з найбільших у Придністров’ї виробництв – парканський цех з виготовлення газованої мінеральної води, солодких напоїв, безалкогольних коктейлів, який належить до складу ЗАТ «Тираспольський хлібокомбінат».

Подробиці читайте на стор.6.