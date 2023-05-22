Весенний день год кормит

В этом заголовке вся суть напряженной работы аграриев в этот период года. Именно в весенние месяцы закладывается основа будущего урожая, который станет залогом продовольственной безопасности республики. И весенние работы в самом разгаре не только у крупных производителей сельскохозяйственной продукции, но и в огороде каждого сельского жителя. В общем, «как поработаешь, так и покушаешь». В роли информационных наблюдателей за процессами, происходящими в приднестровских селах, на полях и на фермах, выступают журналисты республиканских газет, входящих в состав ГУ «Приднестровская газета».

Очередная локация для визита журналиста газеты «Приднестровье» – село Красненькое Рыбницкого района. О том, как обстоят дела в этом населенном пункте корреспондент республиканской газеты рассказал в статье под названием «Здесь не отстают от жизни». Особое внимание – ремонту и реконструкции объектов сельской социальной инфраструктуры.

«Пересмотреть подходы к использованию сельхозземель». Это одновременно и заголовок публикации «Приднестровья», и главная тема прошедшего в Правительстве совещания. Особое внимание его участники уделили вопросам эффективного и рационального использования сельскохозяйственных земель их арендаторами.

В этом же газетном номере в постоянной рубрике «Одним абзацем» речь идет об изменении порядка кредитования сельхозпроизводителей. Фермеры не всегда способны своевременно погасить заем из-за отсутствия прибыли. Теперь им будут предоставлять бюджетный заем на строительство, приобретение или ремонт помещений, необходимых для содержания скота. Увеличили и срок погашения займа: для растениеводов – до одного года, животноводов – до двух лет.

В материале газеты «Приднестровье» под заголовком «Земля – кормилица» автор констатирует: в с. Бутор Григориопольского района насчитывается около 40 КФХ. Семья Сергея Иванова вот уже 10 лет занимается свиноводством, выращивает овощи и зерновые культуры.

Очередная публикация на страницах этой газеты под названием «Все будет учтено» информирует читателей о напряженной работе специалистов по подготовке электронного земельного кадастра.

А заголовок статьи «На весеннем поле» говорит сам за себя. Речь в ней идет о посевных работах в ПСК «Подойма», что в Каменском районе.

И снова журналисты «Приднестровья» в ставших уже практически родными Буторах. Уроженец этого села Михаил Станкевич трудится в поле с раннего детства. После службы в армии вернулся в родной колхоз, устроился механизатором. Около 10 лет назад зарегистрировал КФХ. На 26 га земли выращивает ячмень, кукурузу, пшеницу, овес, другие культуры.

«Делающие жизнь краше». Так называется опубликованный в газете «Приднестровье» очерк об известном предпринимателе из Каменского района Богдане Лутие. Он победитель республиканского конкурса «Человек года-2022» в номинации «Человек своей земли». Жизнь Богдана Лутия – это, прежде всего, питомник сельскохозяйственных и декоративных растений. Почти половина плодовых садов в республике – это повзрослевшие саженцы из него.

Одно из писем тематической страницы «Форум. Трибуна общения» посвящено теме сохранения Дома культуры в с. Колосово Григориопольского района.

«Кусочек рая на прекрасной земле» этот поэтический заголовок в газете «Приднестровье» автор предпослал статье, рассказывающей о том, как москвичи переехали… в Дубоссары. Сергей Ляху и Юлия Парфенова нашли на дубоссарской земле любимое дело – вот уже более десяти лет они занимаются разведением кур.

Редакция газеты «Гомин» особое внимание уделяет теме государственной поддержки отечественных производителей аграрной продукции. В опубликованной на ее страницах статье «Правительство – о главном» сообщается о принятых высшим исполнительным органом власти изменениях порядка кредитования сельхозпроизводителей.

Самый северный район республики Каменский является аграрным. Отсюда и пристальное внимание к нему власть предержащих. Публикацию газеты «Гомин» под названием «Проблемы Каменщины – в центре внимания» информирует читателей о визите премьер-министра Александра Розенберга в Каменку. Там глава Правительства встретился с депутатами местных Советов. Центральная тема встречи – функционирование АПК района. А вызвано это в том числе и ростом числа крестьянско-фермерских хозяйств.

Творческий коллектив газеты «Адевэрул Нистрян» обратил внимание подписчиков на положение дел в селах Буторы и Индия Григориопольского района, в которых проживает 2892 человека. И только 275 из них работает, 96 заняты в сельском хозяйстве. Подробности – в статье под заголовком «Буторы и Индия: итоги». Как констатирует автор статьи, семьи, в основном, занимаются обработкой приусадебных участков, выращиванием скота и птицы в личном подсобном хозяйстве.

Автор статьи «Добро пожаловать в агропансион «Поята», опубликованной в газете «Адевэрул Нистрян», в очередной раз поднял тему аграрного туризма. Гостевой дом «Агропансион «Поята» расположен в живописном селе Гояны Дубоссарского района. Его владельцы Юрий и Леонора Поята вложили силы и душу в своей гостевой дом, организовав его работу в национальном молдавском стиле. Сюда можно приехать в любой день и в любое время года.