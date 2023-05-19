Анонс газеты «Приднестровье» на 20 мая

В субботнем выпуске читателей ждут материалы о работе союза журналистов Приднестровья, фармацевте от Бога Людмиле Логиновой, начинающей певице Алине Дедичко и не только.

«Без этих специалистов современный человек не может представить свою жизнь. Они оказываются порой даже важнее тех, кто печет хлеб или шьет одежду, тех, кто строит дома или пишет талантливые книги. Они – медики, которые знают все и даже чуть больше о лекарствах, способных помочь людям остановить боль, снять жар, вернуться к жизни в прямом смысле». Об одном таком человеке, Людмиле Логиновой, которая заведует большой аптекой, находящейся на территории РКБ, расскажет издание в материале «Идут не в аптеку, а к человеку».

Почти 100 работников средств массовой информации объединяет профессиональное общественное творческое объединение республики — союз журналистов Приднестровья. Завтра он отмечает 29-летие. Председатель союза Александр Карасев поздравляет коллег с праздником, и на один из задаваемых вопросов о преимуществах в работе журналиста и какими качествами он должен обладать, отвечает: «Это масса новых впечатлений ежедневно, возможность постоянно развиваться, узнавать новое и реализовать себя, знакомства и общение с интересными людьми, признание читателей или слушателей, зрителей».

Под рубрикой «С чего начинается Родина» читатель может прочитать очерк рыбничанки Татьяны Радван «Малый Родник». «Пожалуй, в каждом доме живут старые фотографии, которые бережно хранят историю семьи, рода, — пишет автор. — Это черно-белые гости из прошлого, а может, и позапрошлого века. Фотографии о многом рассказывают».

Всегда интересно пишет писатель из Бендер Владимир Денисенко. Не исключение и очередной его рассказ «Пропал без вести».

О талантливой и смелой Алине Дедичко – переводчице, которая в суете будней не забыла о мечте и стала восходящей звездой музыкальных площадок. Она пишет тексты песен, занимается вокалом, снимает сниппеты, а главное – верит, что целеустремленность и напористость – главные ключи к успеху девушки, «Окрыленной мечтой».

В Приднестровье имя святого благоверного князя Александра Невского увековечено в названии полковой церкви на территории Бендерской крепости, в одноименном парке, где ныне установлен бюст прославленного воина. О том, с чем ассоциируется знаменитая историческая фигура – в материале «Меч Невского», рубрика «Созвездие имен».

«Усталость, хандра или депрессия»? В одноименной статье газета обсуждает актуальную проблему депрессивных состояний у людей преклонного возраста с психиатром высшей квалификационной категории, психотерапевтом, и генеральным директором «ТираМеда» Андреем Панасюком.

Многие бендерчане с удивлением рассматривали необычную легковушку, частенько проезжавшую по городским улицам. В машине не всякий бы узнал серийный БМВ времен Второй мировой войны. В 1950-е годы такой автомобиль на улицах Бендер был диковинкой, о чем и можно прочесть в очерке «Призрачный БМВ».

Приднестровье богато талантами, в том числе литературными. Некоторые из писателей и поэтов заслуженно известны далеко за пределами нашей маленькой республики. Жаль только, что книги их обычно являются библиографической редкостью. Этой теме посвящён материал «Где достать книги приднестровских авторов?».

«Главное – не бояться». В материале под таким названием автор рассуждает на тему, волнующую сегодняшних выпускников. Как сделать правильный выбор и угадать с будущей профессией…

«Мне часто и уже много лет снится один и тот же сон. Как я приезжаю в Кишинев, гуляю по местам своего студенчества, заглядываю на Комсомольское озеро, захожу в знакомое кафе, и вижу, что вроде бы ничего здесь не изменилось, хотя прошло более 20-ти лет…» Так начинается материал «О страхах и снах. Но главное – о страхах» из рубрики «Личное отношение». В нем о том, почему мы часто возвращаемся мыслями в прошлое.

Ну кто откажется ознакомиться с кулинарными шедеврами различных кухонь мира, не выезжая из Приднестровья? Скептики скажут, мол, тратиться надо, знаем мы эти ваши кухни мира, дорого, а еще и наряжаться в рестораны нужно… А вот и не нужно! В столице открылась джелатерия! «Джелато, моти и комбуча, Или гастрономический тур в центре столицы» — читайте материал и скорее пробуйте.

«В цветущих акациях город» — не только строчка из давнего хита Леонида Утёсова, но и прекрасная реальность. Не так уж важно, что деревья, которые мы привыкли называть акациями, на самом деле – робинии и гледичии. Их красота и аромат от такой ошибки не уменьшатся. Об этом и не только в одноименной лирической миниатюре на странице, завершающей субботний выпуск.

Традиционно в номере гороскоп, прогноз погоды, день в истории.