У суботньому номері газети «Гомін» 20 травня ви зможете прочитати

Найвеселіше спортивне свято

Організатором масового заходу в рамках травневих свят у Катерининському парку Тирасполя виступила найбільша спортивна спільнота у Придністров’ї – Fitness Mafia.

Про перебіг подій яскравого спортивного свята в столиці читайте на стор. 6.

ЙОГО ДЕВІЗ: ніколи не зупинятися на досягнутому

Очевидно, кожен із нас знає яскраві приклади особистостей, яких ми згадуємо, коли говоримо про успіх, мотивацію та цілеспрямованість. Найчастіше нам на думку спадають відомі люди, що домоглися значних висот і стали популярними десь далеко. Однак і поміж нас, у Придністров’ї, є ті, на кого можна рівнятися. Життєвий шлях Романа Яцка підтверджує цю думку.

Розповідь про цікаву особистість читайте на стор. 7.

Ветерани – молодці!

Гостинна Слободзея 8 травня прийняла учасників турніру з міні-футболу серед команд – ветеранів спорту, присвяченого 78-й річниці Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні й організованого Міністерством оборони нашої республіки.

Подробиці читайте на стор. 8.