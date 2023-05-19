Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 20 май, ал зиарулуй ностру

Де ла наштеря са копилул есте ынконжурат де май мулте сунете: гласул мамей, мелодия кынтекулуй де лягэн, фошнетул фрунзелор, чирипитул пэсэрилор ш.а. Дар динтре тоате челе перчепуте де урекя копилулуй доар сунетеле ворбирий каре май апой се лягэ ын кувинте пот серви комуникэрий сале ку адулций. Деачея мама ши мембрий фамилией ар требуи сэ винэ ын ажутор копилулуй ла формаря уней ворбирь коректе ши кларе.

Деспре май мулте лукрурь импортанте афлаць дин артиколул «Дезволтаря ворбирий – де ла грэдиницэ».

Ын октомбрие курент Бендерул ва марка 625 ань де ла прима са атестаре документарэ. Пентру ымбогэциря фондурилор ши колекциилор музеистиче, ын луна май курент, ын чентрул орашулуй ау ынчепут лукрэрь де реконструкцие ши аменажаре а унуй ноу музеу субтеран. Ауторитэциле орэшенешть инвитэ четэцений сэ адукэ обьекте де валоаре историкэ, визынд вяца котидианэ а бунеилор ноштри, пентру креаря уней експозиций тематиче.

Деталий афлаць, читинд артиколул «Ун ноу музеу ын орашул Бендер».

Деспре сукчеселе мунчий але Еуӂенией Евстратий ворбеск кулмеле, атинсе де елевий ей, каре партичипэ актив ла ынтречериле спортиве районале, републикане, интернационале ши де фиекаре датэ се ынторк акасэ ку резултате фрумоасе. Ын чей патру ань де активитате а думняей ын шкоала спортивэ (стаӂиул педагоӂик конституе 13 ань) нумай ла кампионателе ши ынтыетэциле РМН ши але РМ дисчиполий ей ау окупат 155 де локурь премианте.

Май мулте деталий афлаць дин артиколул «А едука ун ом сэнэтос, дезволтат мултилатерал».