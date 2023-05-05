У суботньому номері газети «Гомін» 6 травня ви зможете прочитати

Придністровський Первомай як він є

Відійшли в історію часи, коли ми з розмахом, яскраво і весело відзначали перший день травня демонстраціями, парадами та маївками. Різнокольорові повітряні кульки й саморобні гвоздики, гілочки яблуневого цвіту, червоні банти на лацканах піджаків, плакати й транспаранти були незмінними атрибутами свята всіх трудящих.

Як відзначали свято весни в Тирасполі – розповідь на стор. 2.

5 ТРАВНЯ – День преси в Придністров’ї

У 1922 році з нагоди 10-річчя виходу у світ першого номера газети «Правда» рішенням ЦК РКП(б) 5 травня проголосили Днем радянської преси. Того ж дня «Правда» опублікувала статтю В. I. Леніна «До десятирічного ювілею «Правди», де і нагадувалося, що радянська преса почалася 5 травня 1912 року, коли вождь світового пролетаріату підписав перший номер газети: «До друку, у світ дозволяю».

Про друкарську справу в Придністровї на стор. 4.

Сезон фестивалів відкрито!

Придністровці завжди чекають анонсів про розважальну програму, заплановану на святкові травневі дні. Такі заходи вже здобули популярність і стати традиційними.

Як відбувався «Придністровський пікнік» на території Бендерської фортеці читайте на стор. 12.