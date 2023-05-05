Обеспечить продовольственную безопасность

Эта задача актуальна на всех этапах существования приднестровской государственности. И самое главное – у нас есть потенциал для достижения продовольственной самодостаточности, установка на достижение которой нашла отражение в Стратегии развития Приднестровья до 2026 года. Комфортные климатические условия, благодатная почва, трудолюбивый приднестровский народ – это те слагаемые успеха, которого, если постараемся, обязательно достигнем. О нелегком пути к этому в своих публикациях рассказывают журналисты республиканских газет, входящих в состав ГУ «Приднестровская газета».

Фото: www.vspmr.org

«Улучшить инфраструктуру сел». Публикация газеты «Приднестровье» со столь говорящим названием открывает новую грань объемной работы по улучшению жизни на селе и причастности к этому процессу депутатов Верховного Совета, избранных в высший законодательный орган республики сельчанами. Речь об избирательном округе №8 «Южный», расположенном в Григориопольском районе. В его 10 селах проживают около 11 тыс. избирателей. После детального изучения обращений граждан в 2022 г. выделенные деньги фонда наказов избирателей было решено направить на ремонт жизненно важных объектов социальной инфраструктуры.

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Члены Общественной палаты Приднестровья посетили села все того же Григориопольского района. О том, что они там увидели, на какие решения их подтолкнули предложения сельчан – в статье газеты «Приднестровье» «Об «упрощенке», недобросовестных землепользователях и социальном эффекте семейного хозяйства».

Фото Виктора Громова

Жизненный путь Виталия Гордиенко, руководителя Глинойской агрофирмы ООО «Михей и Компания», был предначертан с пеленок. В беседе с корреспондентом «Приднестровья» он признается, что не представлял себе жизни без работы на земле. Заголовок материала «От водоноса до руководителя агрофирмы» интригует, а его смысл раскрывается просто: будучи юношей герой публикации работал водоносом в колхозе, сейчас же руководит агрофирмой.

Фото Инны Влады

Дубоссарский район – лидер в производстве птицы и яйца. Одно из стабильно работающих сельскохозяйственных предприятий – Дубоссарское КФХ «Н. Годя». В 2002 г. его создали два друга – Геннадий Годя и Вадим Которобай, которые составили бизнес-план и приступили к его реализации. Ответ на вопрос к чему пришли сегодня – в публикации газеты «Приднестровье» под названием «Традиции домашнего качества».

В постоянной рубрике «Одним абзацем» республиканская газета также информирует читателей о ходе начавшейся в республике посевной кампании.

Фото Виктора Громова

«Главное – любить землю», как и автор одноименной статьи в газете «Приднестровье», так считает ее герой, директор ООО «АГРОМИКСплюс» Андрей Кирста. «Тому, кто гонится за быстрой прибылью любой ценой, лучше поискать удачи где-нибудь в других сферах», – убежден аграрий и делает все для того, чтобы жизнь свою соотносить с заголовком газетной статьи.

Фото Марины Совы

О том, насколько важным было для республики объявление 2023-го годом АПК, сельских территорий и сельского туризма свидетельствует статья газеты «Гомин» под названием «Универсальность и хорошая узнаваемость марок ПМР». В ней о том, что ГУП «Марка Приднестровья» провела очередное специальное гашение новых приднестровских марок. Одна их них называлась «Логотип Года АПК».

Фото Александры Сапеги

В ходе традиционного ежегодного отчета перед Президентом глава госадминистрации Каменского района Владимир Бычков особое внимание уделил состоянию агропромышленного комплекса, считающегося аграрным района, а также развитию социальных объектов, расположенных в сельских населенных пунктах. В числе потенциальных резервов для улучшения жизни района названы его туристические возможности. Обо всем этом в материале «Гомина» под названием «Развитие Каменщины: цифры и факты».

Не последнюю роль в улучшении социальной жизни в сельских населенных пунктах играет медицина. О развитии медицины в Каменском районе, где функционируют СВА и ФАПы, в публикации «Гомина» «Профилактика и лечение доступны в городах и селах» рассказал главный врач районной больницы Олег Бырка.

Фото: freepik.com

Корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян» в статье «Действующие налоговые льготы для сельскохозяйственных товаропроизводителей» рассказывает о поддержке отрасли со стороны государства. И приводит при этом такие примеры: ставка налога на доходы установлена на одном из самых низких уровней и составляет 1,3%. Некоторые доходы от реализации вообще не подлежат налогообложению. Вновь созданные организации, осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной продукции в первый, второй и третий отчетные годы работы уплачивают налог по данным видам деятельности в размере 0%, 25% и 50% от установленной ставки.

Фото:government.gospmr.org

Газета «Адевэрул Нистрян» продолжает на своих страницах тему поддержки аграриев. В публикации «Каковы проблемы предприятий?» корреспондент информирует читателей о ходе прошедшего в Рыбнице заседания совета СПАПП и поднимаемых товаропроизводителями вопросах. В частности, речь идет об изменении порядка обеспечения газом и электроэнергией, который направлен, в том числе, и на поддержку сельского хозяйства.