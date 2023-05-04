Ушедшие в бессмертие

Республика в преддверии Дня Великой Победы. Это общий праздник для всех поколений. Праздник радостный и «со слезами на глазах» одновременно.

В Приднестровье прижилась и завоевывает все большую популярность поистине всенародная, всех объединяющая патриотическая акция «Бессмертный полк».

К сожалению, в этом году его шествие по городам Приднестровья не состоится. Но это никак не умаляет значение «Бессмертного полка» для всех нас. Для тех, кто хранит в душах и сердцах всемерную благодарность ветеранам, отстоявшим мир и завоевавшим Победу.

Мы обязательно должны отдать дань памяти тем, кто одолел фашизм. Таким образом должна быть подтверждена преемственность поколений, приверженность приднестровцев памяти тех, кто весной 45-го завоевал для нас свободу.

ГУ «Приднестровская газета» не осталось в стороне от этого благородного начинания. Как и в прошлые годы перед зданием учреждения в специальной витрине вывесили портреты фронтовиков, являющихся родственниками сотрудников ГУ «Приднестровская газета».

Кроме того, в преддверии священного для всех нас праздника «Приднестровский исторический портал», действующий при ГУ «Приднестровская газета», совместно с министерством просвещения ПМР при содействии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР реализует онлайн-проект «Бессмертный полк». Каждый день специальная страница портала пополняется фотографиями участников Великой Отечественной войны, а также краткими историями их боевого пути, ратного вклада в общую, «одну на всех» Победу. Сведения предоставляются их родственниками.

Тем самым мы в одном общем строю «Бессмертного полка» вместе с победителями самой кровопролитной войны. Тем самым они стали безмолвными свидетелями той мирной жизни, которую они принесли человечеству, одолев фашизм.

Наш общий долг: помнить, чтить подвиг погибших и умерших участников Великой Отечественной войны. Мы в вечном долгу перед ними.