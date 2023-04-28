В поход за чистотой

В эти весенние дни есть повод навести порядок в нашем общем доме. Генеральная уборка идет сейчас не только в наших квартирах, но и в приднестровских городах и селах. Санитарный порядок, благоустройство, озеленение – три столпа проводимых в ПМР уборочных мероприятий.

Их освещение для журналистов республиканских СМИ в это время является главной задачей. В тоже время журналисты не чураются и физического труда – он им в радость.

Сотрудники трех республиканских газет – «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян» – кроме своей непосредственной задачи по выпуску очередных номеров взялись сегодня за грабли, веники, лопаты и сапы и приложили усилия для того, чтобы убрать территорию, прилегающую к офису ГУ «Приднестровская газета». Несмотря на ветреную погоду, поработали на славу – привели в порядок второй свой дом.

Фото Марины Совы, Татьяны Чайковской, Виктора Громова.