Анонс газеты «Приднестровье» на 29 апреля

На пороге один из самых красивых и цветущих месяцев года. А с ним и череда любимых народом праздников. И не только. Это еще и начало дачно-огородного сезона и окончание учебного года в школах и, конечно, хорошее настроение. Именно с таким настроением и подготовили для своих читателей субботний выпуск журналисты издания. В нем материалы о работе социальной службы, о рынке труда, об увлечениях приднестровцев и даже о магнитных бурях! Через день — Первомай! Сегодня этот праздник практически лишился политической составляющей. Что и как отмечать в этот день, теперь каждый решает сам. Демонстрации и митинги давно утратили массовость. Зато на пикники отправляются миллионы людей, традиционно открывая в первый день мая сезон на природе и дачах. Так что Первомай теперь точно соответствует своему официальному названию — Праздник Весны и Труда.

Но как бы сейчас Первомай ни назывался и что бы он ни символизировал, у людей старшего поколения он вызывает только положительные эмоции. Может быть, новое поколение сумеет возродить тот дух единства народных демонстраций, который был раньше, но то, что сейчас люди хотят мира и борются за него –это очевидно. Весна и мир должны быть вечными. Об этом в статье «Дольше века длится Первомай».

Уникальные свидетельства бытового, этнографического характера, да что там – свидетельства человеческих судеб… Эпоха открывается в письмах; написанные свыше сорока лет назад, они всё ещё хранят пульс времени. О весенних мыслях и чувствах – в небольшом очерке «Как маевка?»

К сожалению, судьба человека может сложиться так, что в семейном отношении по разным причинам он может остаться один на один со своими бедами и проблемами. Тогда к нему придут социальные работники. О тех, кто выбрал смыслом жизни работу, связанную с помощью людям, читайте в зарисовке «Человек, который рядом». Автор уверен, труд каждого социального работника будет вознагражден таким же добром, которое они дарят всем нуждающимся в нем!

Почему молодые люди ищут работу, еще продолжая или только начав обучение? Какие вакансии кажутся им подходящими? Какие вакансии они рассматривают для себя и что предлагает рынок труда студентам? Обо всем этом корреспондент газеты побеседует с шестнадцатилетней Софьей Панта, которая находится в поиске подработки. Журналист также задаст вопросы по данной теме специалисту, который знает о ситуации на рынке труда для молодежи изнутри, — профконсультанту отдела содействия занятости населения Центра социального страхования и социальной защиты Алевтине Бубновой. Ответы на эти вопросы читатель сможет найти в материале под названием «Мнение. По две стороны вопроса».

Газета продолжает знакомить читателя с частными коллекциями приднестровцев. На сей раз в заметке о советской художественной керамике, представленной в недавно открывшемся магазине «Антикваръ». Учитывая, что субботний номер выходит в преддверии 1 мая, то и первомайская тема не обойдена вниманием. Не будем забывать, что это всё-таки День международной солидарности трудящихся. Поэтому весьма уместна и информация о плачевной постсоветской судьбе некоторых предприятий, чьи изделия представлены в коллекции. А ведь эти организации когда-то были градообразующими…

Влияние магнитных бурь на здоровье и самочувствие человека — миф или реальность? Когда стоит прислушаться к своему организму, когда — подготовиться к возможному «магнитному стрессу», а когда — не накручивать себя? В этом читателям помогут разобраться профессионалы из Бендерской центральной городской больницы: врач-невролог Юрий Банарь, а также врач-кардиолог Светлана Малашук.

В рубрике «Дамский клуб» разговор о том, как определить характер мужчины по группе крови, какие вещи женского гардероба наши вторые половинки мечтают сжечь, какие вещи из «бабушкиного интерьера» снова в трендах и какие растения для огорода полезнее овощей.

Традиционно в номере погода, гороскоп, сканворд, день в истории, майская афиша и календарь знаменательных дат.