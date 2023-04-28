У суботньому номері газети «Гомін» 29 квітня ви зможете прочитати

Роки минають – біль залишається

(До міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф)

Минуло 37 років від події, яку нинішнє покоління молодих людей знає, на щастя, лише з книжок та кінофільмів.

Про чорнобильську трагедію та придністровських ліквідаторів аварії читайте на стор. 3.

ЇЇ покликання – служіння людям

Своє професійне свято 28 квітня відзначили працівники «швидкої допомоги», а напередодні вони привітали з днем народження свою колегу Катерину Чепкіну.

Матеріал про життєвий та трудовий шлях фельдшера столичної станції швидкої допомоги читайте на стор.6.

«Deseco» – сімейна справа з любов’ю

У лісі Кам’янського району є одне бджільницьке господарство з глибокою історією в кілька поколінь. Воно процвітає й у наші дні, завдяки тим традиціям та любові, які сімейство Кіртока вклало у своїх дітей, онуків і правнуків.

Про «солодке» життя пасічників з Кам’янщини – розповідь на стор.7.