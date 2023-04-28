Хотят все знать…

Когда читатель разворачивает свежий номер газеты – он получает конечный информационный продукт. И мало кто знает, как на самом деле готовится к выходу печатное издание. А вот ученики Парканской средней общеобразовательной школы-интерната уже узнали. Они побывали с экскурсией в ГУ «Приднестровская газета», в структуру которого входят три республиканские газеты, издающиеся на официальных языках нашей страны: русском («Приднестровье»), украинском («Гомин»), молдавском («Адевэрул Нистрян»).

Это посещение стало одной из составных частей республиканского профориентационного проекта, реализуемого министерством просвещения в сотрудничестве с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. До них редакции республиканских газет посетили ученики Тираспольской специальной коррекционной школы-интерната для слабослышащих детей. А еще раньше и те, и другие побывали в Приднестровской государственной телерадиовещательной компании, где узнали, как создаются теле и радиопередачи.

О долгом пути журналистских строк на газетные полосы ребятам рассказала главный редактор газеты «Адевэрул Нистрян» Людмила Солтан. По ее словам, «это ежедневный труд корреспондентов, редакторов, корректоров, переводчиков, дизайнеров-верстальщиков, ответственных секретарей – всех тех, кто составляет творческие коллективы газет».

Дизайнер-верстальщик газеты «Гомин» Анна Поликарпова подробна поведала задумывающимся о выборе профессии школьникам, как макетируется, верстается, оформляется свежий номер печатного издания. Ее слова сопровождал наглядный видеоролик, демонстрируемый в это время на экране.

В заключение встречи редактор отдела сопровождения исторического портала Приднестровья ГУ «Приднестровская газета» Татьяна Трифонова презентовала ученикам новый для республики информационный ресурс. Он является практической реализацией стратегического курса нашего государства на сохранение исторического, культурного и духовного наследия приднестровского народа. По сути «Приднестровский исторический портал» за короткий срок стал средоточием огромного пласта исторической информации, которую сегодня возможно почерпнуть в различных разрозненных источниках.

По словам Татьяны Трифоновой, в новом информационном ресурсе систематизированы существующие знания об истории Приднестровья с древнейших времен и до сегодняшнего дня. Главная задача – популяризация этих аккумулированных в одном месте знаний для широкого круга читателей. Как ранее в ходе брифинга по случаю начала работы «Приднестровского исторического портала» отмечал зам. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Кравец, «этот агрегатор исторических знаний – еще один атрибут нашего государства. Его контент ориентирован, в первую очередь, на молодое поколение, которое призвано знать историю родного края, своей республики».

Как рассказала редактор отдела сопровождения исторического портала Приднестровья Татьяна Трифонова, его создатели в основу своей работы заложили принцип доступности изложения сложного исторического материала. А изложен он будет в книгах, монографиях, брошюрах, отдельных статьях, фильмах, а также в виде разнообразной фото- и аудиоинформации. В общем, использованы самые различные формы подачи важного и нужного для общества материала.

Еще больше узнать о потенциале исторического портала ребята из Парканской школы-интерната смогут узнать из подаренных им информационных буклетов, а также номеров республиканских газет.

Финальной точкой пребывания школьников в ГУ «Приднестровская газета» стала экскурсия в музей журналистики.

Фото Александра Зайчука.