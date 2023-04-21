У суботньому номері газети «Гомін» 22 квітня ви зможете прочитати:

Під владою світла і вогню

Свідками незвичайної події довелося стати тираспольчанам 8 квітня в центрі дозвілля молоді «Ювілейний». Це було неонове, лазерне та піксель-шоу «Воображариум», створене студією вогню та світла «Ом рам». У ньому також брав участь сучасний дитячий танцювальний колектив «Ом рам кидс».

Допис про цікаву подію можна прочитати на стор. 12.

Від бюро товарних експертиз до ТПП

Торгово-промислова палата Придністров’я – це спадкоємиця багатих традицій вітчизняних промисловців та підприємців, а також досвіду взаємодії з громадськістю та органами державної влади. Нині вона святкує 30-річчя своєї діяльності.

Подробиці на стор. 5

Мальовничий світ Світлани Гуцул

У кожну епоху в суспільстві були митці, які формували естетичне сприйняття дійсності. Таких людей ми називаємо художниками з великої літери, духовними лідерами, геніями. Член Спілки художників Придністров’я Світлана Гуцул є саме такою, до речі 18 квітня відзначила свій 55-річний ювілей.

Про художницю, віддану своїй справі, матеріал на стор. 6.

Головне фото Катерини Сидорчук