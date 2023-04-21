Анонс газеты «Приднестровье» на 22 апреля

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Гордостью Приднестровья всегда были его люди. Талантливые, трудолюбивые, добрые и беззаветно любящие свою землю. Именно им посвящены материалы свежего субботнего выпуска главной газеты республики.

Фото Константин Кипер

Максим Тимофеев — владелец перепелиной фермы, собственноручно собрал инкубатор с автоматическим переворотом, системой проветривания и поддержания необходимой температуры и влажности. Он сам изготавливает клетки, создаёт условия для выращивания и разведения перепелов, тщательно изучает научную литературу о них, пробует и экспериментирует, и в своей работе добивается высоких результатов. Максим признан лауреатом конкурса «Человек года-2022», и о нем рассказ  под названием «Сначала была идея».

Фото из альбома художников советской Молдавии

На днях нашему выдающемуся земляку, прославленному графику, иллюстратору Илье Богдеско исполнилось бы сто лет. Об этом удивительном человеке, о местах, с ним связанных – в материале «На свет Золотой Грозди». Перу Богдеско принадлежат иллюстрации к сказкам Иона Крянгэ. Об удивительной судьбе молдавского классика и участии приднестровских актеров в фильмах по его сказкам читайте в очерке, посвященном писателю, которого знает каждый приднестровский школьник.

Фото dubossary.ru

В Тирасполе состоялось заседании Федерации футбола Приднестровья. «Кожаный мяч», «Футбол в школах», «Играем вместе» — в республике реализован ряд проектов по популяризации футбола, и останавливаться на этом в организации не собираются. Существенные изменения ожидают чемпионат ПМР по футболу, который получил нового спонсора. Подробности — в репортаже с заседания федерации.

Фото Екатерины Козубенко

Проект газеты «С чего начинается Родина» получает свое дальнейшее развитие. В этот раз на ее страницах публикация старшеклассницы из Тирасполя Екатерины Козубенко «Дворик моего детства». «Если спросят меня, с чего начинается моя любовь к родине, я отвечу, что любовь эта берёт своё начало в одном особенном месте на Приднестровской земле. Это место для меня как маленький исток для речки, как родничок, с которого начинается большая жизнь». И дальше молодой автор говорит проникновенными, идущими от сердца словами, которые убеждают читателя о его любви к месту, где она живет. Читайте и наверняка вы согласитесь с этим.

И в этот раз газета на своей странице под названием «Форум. Трибуна общения» помещает письма наших читателей, в которых они высказывают свои недовольства по поводу некоторых неудобств, мешающим им жить спокойно, предложения, направленные на устранение недостатков. Интересуются льготами сельского жителя; считают, что для комфорта горожан нужно изменить график проверки газового оборудования и водоснабжения в квартирах и домах жильцов специалистами «Тираспольтрансгаза» и ГУП «Водоснабжение и водоотведение»; хотят, чтобы в салонах троллейбусов всегда было аккуратно и чисто; просят организовать работу консульского отдела с учетом здоровья и возраста пенсионеров с российским гражданством… На странице помещены ответы должностных лиц на вопросы наших читателей, присланных в редакцию ранее, что, конечно, располагает приднестровцев и дальше обращаться в газету.

Мы давно свыклись с мыслью, что наши повзрослевшие дети уезжают от нас, и в основном, зарабатывать деньги. Зачем? Чтобы жить как люди. Раньше, положим, было ясно: «как люди» – это с многочисленной утварью, коврами, хрусталём, мясом на столе, а если повезёт, то и чёрной икрой. А сейчас?  Что у них, молодых, в планах на жизнь стоит «во-первых»? У тех, которые наши, родные? И почему они так редко возвращаются в родительский дом? Об этом рассуждает журналист из Дубоссар Лилия Петренко в своей статье «Сашка, беги Сашка!».

Фото www.avatars.dzeninfra.ru

В Екатерининском парке поселилась красноухая калифорнийская черепаха. Хорошо это или плохо? Стоит ли опасаться за судьбу «экзота» – в заметке «Мой дорогой Ипполит». Рубрика «Окно в природу».

О том, что мы состоим из эмоций и впечатлений, и о том, что накануне весны это становится совершенно ясно, читайте в материале «О ковре. И не только».

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