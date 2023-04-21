Анонс газеты «Приднестровье» на 22 апреля

Гордостью Приднестровья всегда были его люди. Талантливые, трудолюбивые, добрые и беззаветно любящие свою землю. Именно им посвящены материалы свежего субботнего выпуска главной газеты республики.

Максим Тимофеев — владелец перепелиной фермы, собственноручно собрал инкубатор с автоматическим переворотом, системой проветривания и поддержания необходимой температуры и влажности. Он сам изготавливает клетки, создаёт условия для выращивания и разведения перепелов, тщательно изучает научную литературу о них, пробует и экспериментирует, и в своей работе добивается высоких результатов. Максим признан лауреатом конкурса «Человек года-2022», и о нем рассказ под названием «Сначала была идея».

На днях нашему выдающемуся земляку, прославленному графику, иллюстратору Илье Богдеско исполнилось бы сто лет. Об этом удивительном человеке, о местах, с ним связанных – в материале «На свет Золотой Грозди». Перу Богдеско принадлежат иллюстрации к сказкам Иона Крянгэ. Об удивительной судьбе молдавского классика и участии приднестровских актеров в фильмах по его сказкам читайте в очерке, посвященном писателю, которого знает каждый приднестровский школьник.

В Тирасполе состоялось заседании Федерации футбола Приднестровья. «Кожаный мяч», «Футбол в школах», «Играем вместе» — в республике реализован ряд проектов по популяризации футбола, и останавливаться на этом в организации не собираются. Существенные изменения ожидают чемпионат ПМР по футболу, который получил нового спонсора. Подробности — в репортаже с заседания федерации.

Проект газеты «С чего начинается Родина» получает свое дальнейшее развитие. В этот раз на ее страницах публикация старшеклассницы из Тирасполя Екатерины Козубенко «Дворик моего детства». «Если спросят меня, с чего начинается моя любовь к родине, я отвечу, что любовь эта берёт своё начало в одном особенном месте на Приднестровской земле. Это место для меня как маленький исток для речки, как родничок, с которого начинается большая жизнь». И дальше молодой автор говорит проникновенными, идущими от сердца словами, которые убеждают читателя о его любви к месту, где она живет. Читайте и наверняка вы согласитесь с этим.

И в этот раз газета на своей странице под названием «Форум. Трибуна общения» помещает письма наших читателей, в которых они высказывают свои недовольства по поводу некоторых неудобств, мешающим им жить спокойно, предложения, направленные на устранение недостатков. Интересуются льготами сельского жителя; считают, что для комфорта горожан нужно изменить график проверки газового оборудования и водоснабжения в квартирах и домах жильцов специалистами «Тираспольтрансгаза» и ГУП «Водоснабжение и водоотведение»; хотят, чтобы в салонах троллейбусов всегда было аккуратно и чисто; просят организовать работу консульского отдела с учетом здоровья и возраста пенсионеров с российским гражданством… На странице помещены ответы должностных лиц на вопросы наших читателей, присланных в редакцию ранее, что, конечно, располагает приднестровцев и дальше обращаться в газету.

Мы давно свыклись с мыслью, что наши повзрослевшие дети уезжают от нас, и в основном, зарабатывать деньги. Зачем? Чтобы жить как люди. Раньше, положим, было ясно: «как люди» – это с многочисленной утварью, коврами, хрусталём, мясом на столе, а если повезёт, то и чёрной икрой. А сейчас? Что у них, молодых, в планах на жизнь стоит «во-первых»? У тех, которые наши, родные? И почему они так редко возвращаются в родительский дом? Об этом рассуждает журналист из Дубоссар Лилия Петренко в своей статье «Сашка, беги Сашка!».

В Екатерининском парке поселилась красноухая калифорнийская черепаха. Хорошо это или плохо? Стоит ли опасаться за судьбу «экзота» – в заметке «Мой дорогой Ипполит». Рубрика «Окно в природу».

О том, что мы состоим из эмоций и впечатлений, и о том, что накануне весны это становится совершенно ясно, читайте в материале «О ковре. И не только».

Традиционно в номере погода, гороскоп, день в истории.