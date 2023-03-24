Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 25 априлие

Татиана В. есте пасионатэ де анимале, ын спечиал де кынь, токмай де ачея а девенит кинолог. Ну-й паре рэу нич пентру о клипэ де алеӂеря фэкутэ акум 30 де ань.

Деталий афлаць ын артиколул «Се базязэ пе леӂиле физиолоӂией ши але дресажулуй»

Еуӂения Бочкарьова активязэ де май мулць ань ка бариста ын ланцул де кафенеле «Арабика». «Интеракционез ын перманенцэ ку оамень, аша кэ ам невое де абилитэць де комуникаре фоарте буне. Требуе сэ фий атент ла доринцеле клиенцилор ши сэ штий сэ ле трансмиць ачестора информаций де каре ау невое, астфел ынкыт кафяуа сэ ле сатисфакэ ын тоталитате густул».

Деталий афлаць дин артиколул «Ун «артист ал кафелей»».

«Фермэ де вермь а ынчепут де ла о гроапэ де компост ку вермь комунь. Дупэ ачаста ам дечис сэ прокур вермь дин Калифорния», — ята аша ышь аминтеште ынчепутул фермиерул-ентомолог Думитру Стоянов.

Кум ау континуат лукруриле афлаць дин артиколул «О афачере промицэтоаре».

Ын Нистрения активязэ о фермэ де препелице. Проприетарул ей есте Максим Тимофеев, каре а асамблат персонал ун инкубатор ку о ротире аутоматэ а оуэлор, ун систем де вентиларе ши де менцинере а температурий ши умидитэций нечесаре. Десинестэтэтор конфекционязэ кушть ши креязэ кондиций пентру крештеря ши ынтрецинеря препелицелор.

Читць артиколул «О афачере де сукчес» ши инспираци-вэ.